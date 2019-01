Cívicos y plataformas protestan en las primarias; el Conade define hoy

La discusión fue larga, complicada y hasta por momentos tensa, pero los comités cívicos y las plataformas acordaron que se movilizarán pacíficamente el domingo de las primarias. Anoche quedó en cuarto intermedio hasta hoy una reunión en la que el Comité Nacional de Defensa para la Democracia (Conade) confirmará si se une.

El lunes comenzó con una aparente división. Aunque anunciaron que iban a reunirse en un solo lugar, el Conade tuvo su encuentro por su lado en el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Mientras, en una cita más concurrida, que se realizó el piso cinco del edificio 16 de Julio, a unas cinco cuadras los cívicos del país tuvieron una reunión con plataformas ciudadanas, principalmente de La Paz, Cochabamba y Potosí.

En sus intervenciones, sectores sociales invitados y los de las plataformas coincidieron en que debían realizar movilizaciones el día de las primarias e incluso con acciones que interfieran con el proceso electoral inédito.

El dirigente potosino Johnny Lally, invitado a la reunión, propuso que cada comité cívico garantice la toma de los tribunales electorales departamentales “para que no salgan las boletas e impedir así que se realicen las primarias. Hay que hacer sentir al Gobierno, porque no escucha, creo que le gusta derramar sangre”, manifestó.

María Cruz Bayá, de la plataforma La patria primero, aseguró que “la unidad no es un discurso, es una acción. La estrategia común debe ser bajarnos a la calle, y les exigimos que se bajen a la calle junto con nosotros el día de las primarias, no después”.

Primitivo Montaño, dirigente de la federación de trabajadores en salud de Santa Cruz, sugirió la quema de ánforas para que no lleguen a las provincias, bloqueo de caminos en San Julián, Cuatro Cañadas, Camiri.

La dirigente Lidia Rodríguez, quien se presentó como una de las mujeres activistas del 21-F que fue la marchista con mayor edad en la última movilización, manifestó que no están de acuerdo con las huelgas de hambre, porque el Gobierno es indolente.

Por lo tanto, repitió que “la lucha es en las calles, no desde la oficina ni desde el teclado del celular” y por eso propuso una movilización masiva y nacional el domingo de las primarias.

En su caso, pidió que los vecinos de las ciudades salgan a sus puertas e impidan el paso.

Víctor Cortez, representante del comité de defensa del patrimonio nacional, valoró el aporte de los cívicos cruceños, pero manifestó que las plataformas deben tener una participación más activa en las calles.

En el Conade, la reunión fue más corta. Decidieron permanecer atentos a los resultados de la reunión paralela, pero ni el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, ni el exdefensor Rolando Villena se manifestaron a favor de realizar alguna acción que complique las primarias, porque era darle importancia a una actividad proselitista del MAS.

En los comités

En el interior del Comité Cívico, Santa Cruz y Tarija se oponían a hacer movilizaciones el domingo de las primarias. Pero al final tuvieron que ceder.

Las plataformas sugirieron también que dentro del comité algunos dirigentes no querían ir a las movilizaciones por intereses personales.

El presidente del comité cívico tarijeño, Juan Carlos Ramos, aseguró que no vale la pena movilizarse en el ámbito de las primarias, y salió al frente de las críticas. “Hay un acuerdo firmado. No podemos desmerecer los pasos, logramos que los políticos se sienten en una mesa. Si alguien actúa con intereses, hay que decir quiénes y por qué”, dijo.

Por la mañana, el presidente cívico cruceño, Fernando Cuéllar, aseguró que no era viable una movilización el domingo, y respondió las críticas devolviendo gentilezas a las plataformas. “Los escucho hablar y da ganas de sacar un arma y salir a matar. Pero eso no hicieron ustedes cuando nosotros hicimos huelga de hambre y no nos apoyaron. Somos buenos para decir traidores, pero no para luchar”, acotó.

La presión ejercida por el Comité Cívico Potosinista, el de Cochabamba y el de El Alto fue clave para asumir las decisiones. Al final de la tarde, el mismo Cuéllar anunció que el domingo habrá una movilización pacífica, pero la reunión con el Conade quedó en cuarto intermedio hasta hoy.