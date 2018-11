Cívicos y cocaleros convulsionan las calles por repostulación de Evo

A ocho días de que concluya el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias, se anuncian movilizaciones en favor y en contra de la reelección del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Los cívicos y plataformas ciudadanas preparan un paro nacional, marchas y vigilia en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a la repostulación presidencial.

Por su lado, los militantes del MAS y sus afines anunciaron que el 28 de noviembre se movilizarán desde diferentes lugares del país hasta La Paz para acompañar la inscripción de la candidatura del presidente y del vicepresidente, que fueron habilitados por el Tribunal Constitucional para postularse a la reelección.

El dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba Leonardo Loza informó ayer que más de 1.200 productores de coca acompañarán a su líder y presidente del Estado, Evo Morales, para que formalice su candidatura para las primarias del MAS junto a su posible compañero de fórmula.

Loza indicó que entre los viajeros figuran dirigentes, hombres y mujeres, de los sindicatos y de las centrales, pero también habrá delegados de todo el país.

El dirigente cocalero califica de políticas las movilizaciones que anuncian los cívicos y plataformas ciudadanas. “Ellos saben que están habilitados, pero como la derecha no propone nada, intenta desgastarnos en las calles, pero no lo van a lograr porque el pueblo es más consciente que nunca”, acotó.

Paro cívico nacional

Por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, ratificó el paro cívico nacional para el 6 de diciembre, dos días antes de que el TSE anuncie la habilitación de los candidatos para las elecciones primarias.

El cívico señaló que muchos sectores se están adhiriendo a la movilización que exige respeto al referéndum de 2016, cuando Bolivia dijo No a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, con lo que no es posible una nueva repostulación. “Creo que todos los bolivianos tenemos que ser conscientes de que no hay nada por encima de la CPE”, resaltó.

Para mañana fue convocada una Asamblea de la Cruceñidad para ratificar el paro, donde todas las instituciones que son parte del directorio harán conocer sus criterios.

De su lado, Víctor Hugo Valda, que preside la Coordinadora Departamental por la Libertad y Democracia, que aglutina al transporte pesado, gremialistas, juntas vecinales y otros, se adelantó a señalar que están trabajando para que la movilización sea contundente en todo el país. “Saldremos a pedir el respeto a la Constitución Política del Estado y eso implica el rechazo a la habilitación del binomio Morales-García, si es que se inscriben”.