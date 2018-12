Cívicos y Demócratas se movilizan para impugnar habilitación de Evo

"Hagamos de este paro la señal más grande de protesta", dijo Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico, que confirmó la logística prevista para mañana, día del paro nacional convocado y apoyado por diversas instituciones en el país y que ahora está "con mayor fuerza" por el "enojo" que ha causado la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilitó a la dupla masista Evo Morales-Álvaro García Linera dejando a un lado el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

En tanto que Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y líder de los Demócratas, convocó a la población boliviana que participó del referendo del 21 de febrero de 2016 y le dijo No a la repostulación del presidente Evo Morales a impugnar la resolución del TSE que aceptó la candidatura del binomio Evo-Álvaro.

"Participaremos activamente en el paro cívico de mañana pidiendo a la población que nos apoyen con sus firmas nuestra impugnación, es la hora de que los que dijimos No hagamos sentir nuestra indignación a un tribunal corrupto, por eso junto a Bolivia Dice No lanzaremos la campaña Yo ImpugNo, un firmazo por el No de toda Bolivia", dijo Costas.

No descartan bloqueos en varios puntos

El líder cívico pidió a la ciudadanía unirse a la medida en la que anticipó es muy probable que se tengan bloqueos en distintos puntos. La vigilancia del cumplimiento de la medida estará a cargos de los cívicos, miembros de comparsas y el pueblo en general pues hay familias que se organizan con sus vecinos de manera independiente para manifestarse.

Luego de esta medida de presión, Cuéllar informó que el viernes se reunirán los representantes cívicos de los nueve departamentos para tomar decisiones que se plasmarán en las próximas semanas entre las que no se descartan paros escalonados de 48 horas y 72 hasta llegar a un paro indefinido en todo el país.

Sobre la resolución emitido anoche por los vocales del Tribunal Supremo Electoral, el líder cívico dijo lamentar su determinación pues es "abusiva y arbitraria" y que pediremos que la "dejen sin efecto" ya que "así como han dictado una resolución que nace de manera ilegal, se puede revertir (...) hay un binomio que se quiere perpetuar, ellos retirando su candidatura dan tranquilidad al pueblo boliviano", acotó.

Costas advierte a los vocales que aprobaron la candidatura de Evo

El líder de los Demócratas denunció que la resolución del TSE revocó de manera ilegal el ejercicio de derecho de la ciudadanía que acudió a las urnas y dijo No a la habilitación de Morales a un nuevo mandato y que los vocales que aprobaron serán responsables por sus actos.

"La lamentable decisión del TSE de interpretar la Constitución al servicio del MAS no anula de ninguna manera la decisión vinculante del 21F, era y es su obligación del TSE priorizar el carácter vinculante del 21F, en ese sentido el acto del TSE se constituye en un acto de prevaricación, en la medida en que toma una decisión a sabiendas que es irregular, los miembros del TSE que han tomado esta decisión son perfectamente conocedores de las responsabilices en las que incurren y tendrán que responder por ella", advirtió.