Cívicos suman apoyo de sectores al paro del jueves

A dos días del paro cívico nacional movilizado, más sectores salen a respaldar la movilización y el MAS cuestiona la medida.

La Federación Departamental de Trabajadores Gremiales y Artesanos acudió a la entidad cívica para hacer conocer que tienen una resolución en la que se suman al paro movilizado en todo el territorio nacional, con cierre de mercados y bloqueo de calles. El dirigente del sector, Tito Caero, fue el encargado de hacer conocer esa determinación.

El presidente cívico cruceño, Fernando Cuéllar, convocó a las autoridades de la Gobernación, del municipio, de las universidades y otras instituciones para que manifiesten públicamente el apoyo a esta protesta, que es en defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016.

La Gobernación, a través del secretario general, Roly Aguilera, confirmó que respaldan y se suman al paro. “Como gobierno departamental siempre se ha acatado toda convocatoria que emane de la Asamblea de la Cruceñidad, sobre todo cuando se trata de defender la democracia, y ahora más cuando el voto del ciudadano está siendo ultrajado por el Gobierno”, resaltó.

Del mismo modo, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, dijo que acatarán el paro. “La municipalidad no estará confrontando ni estará yendo contra corriente de las ideas de manifestaciones totalmente democráticas de todo un pueblo”, sostuvo.

El comandate departamental de la Policía, Alfonso Siles, dijo que mientras no se agreda a ningún ciudadano ni provoquen daños a la estructura física de los edificios del Estado, la Policía no tiene por qué reprimir ni impedir la protesta, porque más allá de que sea o no justa está contemplada en la Constitución. La Policía estará concentrada, para actuar ante cualquier emergencia que se pueda presentar.

Masistan rechazan

El MAS en Santa Cruz anunció que el 6 de diciembre será un día normal de actividades, y enviarán una carta al Comité para que no se obligue a los ciudadanos a cumplir con una medida con la que no están de acuerdo y que consideran que es política.