El pedido salió de la boca del presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, anoche, en el Café Vip de EL DEBER en la Expocruz: “Vamos a pedir la renuncia al comandante y subcomandante departamental de la Policía ante esta afrenta en contra del pueblo cruceño. No puede ser que vengan y nos quieran sacar de nuestra casa los invitados, es una afrenta, es una prepotencia”, expuso la autoridad cívica. Agregó que los desmanes lamentables que se vieron se deben a que “la gente está molesta. Hay que ponerle un punto final porque si no va a acabar mal”, concluyó, adelantando que hoy habrá una conferencia de prensa para ratificar el pedido.

Esa no fue la única repercusión, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, sorprendió con su discurso durante la inauguración de la Expocruz: “Como autoridades y como ciudadanos, el ingeniero Percy Fernández y yo respetamos el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. El propio alcalde ha declarado públicamente que no irá a la reelección y todos somos testigos de que toda su vida la consagró al servicio de su pueblo y al respeto de la Constitución Política del Estado”. Complementó asegurando que “personas violentas, munidas de botellas, piedras, palos, nos agredieron. De no mediar la guardia municipal, no sabemos qué hubiera sucedido. Debimos lamentar varios funcionarios golpeados y heridos. El gobierno municipal no organiza los actos del 24 de septiembre. Ni el alcalde ni mi persona supimos en ningún momento que fuerzas de seguridad tomaron la plaza principal e impidieron el acceso al pueblo, que es el verdadero dueño de la plaza. (Fue) un hecho sin precedentes que repudiamos y vamos a exigir al Gobierno nacional una explicación por este atropello”.

Agregó que invita a los partidos políticos y a las plataformas ciudadanas, a los empresarios y a las autoridades institucionales y públicas, a todo el pueblo cruceño, a aislar a los violentos. “Expresemos todas las ideas con respeto. Esa es la primera manera de defender la democracia. Porque la democracia es para todos, con diálogo, tolerancia y con autoridades electas que deben gobernar para todos”.

Por la mañana

El descontento del ciudadano común y de la gente de las plataformas que había llegado a asustar a más de uno, con un gendarme de la Alcaldía con la cabeza sangrante de por medio, se aplacó cuando al son del Viva Santa Cruz la muchedumbre decidió seguir a Rubén Costas, que a pie los llevó hasta la Casa de Gobierno en la plaza.

“Quiero decirles que nunca abandonen ese espíritu de lucha, ese espíritu bravío, pero hagámoslo siempre pacíficamente para que no tengan pretexto de volver a hacer sus perversidades y maldades”, se dirigió el gobernador a la muchedumbre, sin micrófono, a viva voz en cuello en las gradas del ingreso de la Casa de Gobierno. Para entonces (ya era mediodía), el sol les había recalentado las cabezas, pero los ánimos habían bajado, la rabia por haber sido privados de ingresar a la plaza, al corazón de la ciudad, ya se estaba disipando.

Costas calculó que el 99% de la gente que fue a la plaza tenía el firme propósito de decir ‘Bolivia dijo No’ y agregó: “Todo ciudadano tiene el derecho de manifestar libremente su posición y ustedes han visto, nosotros nunca nos vamos a esconder, vamos a estar al lado de nuestro pueblo, vamos a escuchar todas las voces, (incluso) las de indignación, de la gente que también puede reclamar contra las mismas autoridades, que somos nosotros, los servidores públicos”.

Por su parte, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, lanzó sus sospechas: “Hemos estado toda la semana con el presidente y el vicepresidente y lo que han recibido fue cariño, gratitud, muchísimas muestras espontáneas y no preparadas, como lo que vimos hoy. Me llama mucho la atención que Costas pasó un septiembre lejos de Santa Cruz, llegó el 24, el día en que se generaron los incidentes, antes no los hubo, es mucha coincidencia”. Agregó que hay lugares para mostrar las diferencias políticas y que lo que sucedió el lunes por la mañana tuvo mucha agresividad.

El bochorno en la plaza obligó al vicepresidente García Linera a apurar el paso para sortear los metros que distaban desde el centro de la plaza hasta su vagoneta parqueada en el ingreso a la Casa de la Cultura. Mientras que concluido el tedeum los que apuraron el paso fueron el alcalde y la presidenta del Concejo.