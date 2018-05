Chuquisaqueños van a Incahuasi y se disparan las fricciones en el MAS

Tras cinco horas de reunión la Asamblea de Instituciones de Chuquisaca determinó trasladar su reclamo a Macharetí, a metros de Incahuasi, por lo que hoy una delegación durante la tarde saldrá hacia el megacampo.

También resolvió rechazar la propuesta del Gobierno sobre el tema de límites, dar 24 horas a la Gobernación para que presente el recurso legal más adecuado para que deje sin efecto la resolución ministerial 090/2018. Mantener el paro cívico indefinido y levantar solo por 24 horas los bloqueos dentro de la ciudad, para permitir a la delegación abastecerse con alimentos y combustible.

Mientras lo chuquisaqueños arman su estrategia de lucha, el conflicto por el megacampo gasífero entre la capital del país y Santa Cruz llegó hasta el MAS y provocó fricciones internas. Se produjeron agresiones al gobernador chuquisaqueño, Esteban Urquizu, quien debió salir corriendo y ser protegido.

Ayer, la diputada supraestatal Flora Aguilar fue la primera en lanzar las acusaciones y dijo que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y la senadora Adriana Salvatierra actuaron “con oscuros intereses” para aprobar la ley de delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a los 30 vértices.

“Hay intereses ocultos en la aprobación de la norma, el proyecto se distribuyó dentro la sesión no con 24 horas de anticipación, entonces no se hizo el análisis correspondiente, eso nos preocupa, evidenciamos que están los cruceños, en el Senado está (Adriana) Salvatierra y (Gabriela) Montaño en Diputados, ella por ética debía dejar a su vicepresidente para que presida la sesión”, dijo la legisladora.

Pero Montaño dijo que se cumplió con los pasos legales y que el documento tratado el 27 de abril fue distribuido 24 horas antes; asimismo, refirió que ella al tener la presidencia debía actuar sin apasionamientos y cuidó no involucrarse como legisladora cruceña en este conflicto.

Sin embargo, las fricciones no solo fueron en la Asamblea, también llegó hasta la dirigencia de los sectores sociales que apoyan al Gobierno; ayer los ejecutivos del Conalcam fueron convocados a Palacio y por más de tres horas debatieron el conflicto por Incahuasi, según deslizó Juan Carlos Guarachi.



Sin embargo, en este grupo, la ejecutiva de las bartolinas es la chaqueña Segundina Flores, mientras que sus compañeros ejecutivos de la

Csutcb, Jacinto Herrera; y de la Cidob es Pedro Vare, ambos de Santa Cruz.

Segundina Flores admitió que debatieron largamente este punto y al final acordaron que en realidad los recursos naturales no son de beneficio para una región sino para todos los bolivianos.

La agresión



Mientras en la sede de Gobierno se desataba las acusaciones internas, en Sucre se producía agresiones contra el gobernador Esteban Urquizu y el alcalde de Sucre Iván Arciénaga.



Luego de que se produjera un cuarto intermedio en la reunión de las instituciones en puertas de la federación de choferes de Chuquisaca, el gobernador abandonó la misma y afuera un grupo de personas empezaron a insultarlo y arrojaron basura y luego proyectiles; ante la agresividad el personal de apoyo de la autoridad optó por sacarlo protegido con un casco de motociclista y corrieron a lo largo de las calles bloqueadas en la capital.



En horas de la noche, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, repudió esa agresión y reiteró nuevamente que no se negociará bajo presión política de las regiones, porque eso sería un mal ejemplo.



En la Asamblea



Pero las fricciones, aunque ya no internas, también llegaron hasta la Asamblea departamental de Santa Cruz, donde el asambleísta Edwin

Muñoz (MAS) lanzó acusaciones contra el secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, y le dijo que no lograron articular una estrategia jurídica para defender los intereses de la región y que ellos solucionarían el tema.



Mientras, la diputada Flora Aguilar advertía a los legisladores de su región, oficialistas u opositores a rendir cuentas sobre sus actos ante sus electores.

Los problemas en otras regiones



1.- En Tarija, los miembros del Comité Cívico de esa región declararon persona no grata al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, por la decisión de suspender operaciones en Tariquía.



2.- La ración de alimentos para Sucre tiene un margen de dos días más antes de hablar de escasez de alimentos, manifestaron los dirigentes movilizados desde esa ciudad.



3.- Dos reuniones, una en palacio de los dirigentes del Conalcam y otra en la vicepresidencia de los legisladores se extendieron más del tiempo que solían ser.



4.- La diputada Flora Aguilar lanzó duras críticas contra el exviceministro de Autonomías, a quien acusó de ser el principal responsable de los conflictos entre los dos departamentos y pidió diálogo.