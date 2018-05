Chuquisaca no reconoce el informe técnico de Sproule

La disputa por Incahuasi provocó que el representante de Chuquisaca, el secretario de la Gobernación, Felipe Molina, abandone la reunión con YPFB y representantes de Santa Cruz para conocer el informe oficial de límites entre ambos departamentos, el cual beneficia a los cruceños con las regalías del megacampo gasífero al determinar que está en su territorio.

A su salida, Molina remarcó que no hay razón para descongelar los recursos y aseguró que este estudio va a correr el mismo camino que el otro porque acudirán a las instancias legales que corresponde, ya que en criterio de Molina no hay un límite definido.

“No reconocemos este informe, por lo que seguiremos buscando la forma de defender legalmente los derechos de los chuquisaqueños. No vamos a dar marcha atrás en nuestro pedido”, precisó Molina.

La reunión



Vladimir Iglesias y Vladimir Tórrez, de la empresa Sproule International Limited, presentaron ayer el estudio técnico a base de la información oficial, histórica y actualizada proporcionada por YPFB y los límites geográficos departamentales otorgados por el Viceministerio de Autonomías y la cartografía oficial del Estado Plurinacional de Bolivia entregada por el Instituto Geográfico Militar.



El informe concluye que los volúmenes en sitio probados (1P) del reservorio Huamampampa de los campos Incahuasi y Aquio se encuentran ubicados única y exclusivamente en el departamento de Santa Cruz, el cual fue remitido a las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz.



“YPFB, en el marco de su competencia, cumple con la sentencia, la cual en uno de sus puntos establece la elaboración del estudio técnico por una empresa de reconocido prestigio internacional que desde abril ha estado realizando el estudio”, manifestó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga.