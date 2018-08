"Vagos", ese fue al adjetivo calificativo que el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, utilizó para referirse a activistas de plataformas ciudadanas del 21F que le gritaron: "Bolivia dijo No", a Evo Morales durante su estadía en esa región del país.

Evidentemente molesto, la autoridad departamental atribuyó a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), la movilización de personas para que le recuerden al mandatario el 'No' a su repostulación del referendo de 2016.

Conoce más: El grito del 21F causa tensión en un acto al que asistía Evo en Sucre

"Para este acto, el señor Samuel Doria Medina, que se ha adueñado (de) lo que no era de él, nuestra fábrica de cemento, ha mandado como unas 20 personas a Incahuasi, para decirles que hay que sacarles con carteles el 21F. Así andan los vagos, los que no piensan en la patria, los que quieren siempre perjudicar, los que siempre piensan solo en ellos, no en el pueblo, los que desprestigian a nuestro presidente", exclamó la autoridad durante la entrega de un bloque de aulas a estudiantes de secundaria de la unidad educativa Nacional Junín.

Acusó a esos grupos de pretender "desestabilizar nuestro proceso de cambio" y enfatizó que son colectivos minoritarios "pagados desde Estados Unidos por los empresarios como Samuel Doria Medina".

Lea también: Urquizu arenga Evo 20-25 e incluso mucho más allá

Urquizu instó a que haya unidad para garantizar la nueva candidatura del jefe de Estado en 2019, explicando que es el único que puede garantizar el cumplimiento de la agenda 20-25, al bicentenario de Bolivia.

Esta mañana, y durante los actos de Morales en Chuquisaca, plataformas del colectivo 21F se manifestaron en diferentes puntos de la capital del Estado. Gritaron 'Bolivia dijo No' en cercanías a la Gobernación, donde estaba Evo.