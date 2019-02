La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, confirmó que el lunes ingresó a las instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, pero no para reunirse y dar cuentas sobre las primarias al presidente Evo Morales, como sugirió el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, sino para impartir clases en un diplomado de 10 días de duración en el piso 13 de esa infraestructura.

El rector Albarracín señaló que tenía una información 'off the record', que señalaba que el lunes la presidenta del TSE estuvo en “el nuevo palacio reuniéndose con el presidente. Obviamente rindiendo cuentas y haciéndose reñir con Evo Morales, por no hacer exactamente lo que ellos querían: que el MAS aparezca como un partido gigantesco”

Poco después, Choque salió a responderle. Confirmó que ingresó el lunes a la Casa Grande, pero con otro fin. “Yo estoy dando clases en la Escuela de Gestión Pública en un tema del módulo interculturalidad. Yo soy docente, dejé esa actividad profesional por este cargo. Estoy dando clases todos los días desde el lunes desde las 19:30 y lo seguiré haciendo en el mismo lugar por diez días. “Lo hago fuera del horario de oficina”, advirtió.

Complementó que el diplomado al que asiste como docente está en el piso 13 de la casa grande, y está dirigido a funcionarios públicos.