Chile dice que Bolivia festejará cualquier resultado en La Haya

El Gobierno de Chile ultima todos los detalles para recibir el fallo del juicio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El presidente Sebastián Piñera analizará los posibles escenarios con su antecesora, Michelle Bachelet, mientras que el excanciller, Heraldo Muñoz, asegura que Bolivia festejará cualquier resultado que salga.

"Creo que Bolivia va a celebrar cualquier resultado, lo puedo asegurar, y por eso es que va el propio Evo Morales invitando a varios expresidentes a la Corte. Yo no puedo imaginar que esté presente en la Corte en La Haya y no celebre algo, de modo que eso no debiera sorprendernos", afirmó en entrevista con CNN de su país.

Mientras que el actual mandatario de la vecina nación se encuentra en Estados Unidos (EEUU), donde participará de la asamblea de la ONU. Tiene previsto conversar con la exmandataria y actual Alta Comisionada de DDHH, con el fin de abordar el inminente veredicto.

"Tenemos que tener la tranquilidad de que si la corte llama a dialogar o a negociar, es exactamente lo que ha hecho Chile durante más de un siglo", agregó el exministro de Relaciones Exteriores chileno.

El lunes a las 09:00, hora boliviana, desde el Palacio de Paz, en La Haya, los tribunos leerán el fallo de la causa marítima iniciada en abril de 2013. El país pide un diálogo de buena fe que resuelva el tema pendiente y Chile argumenta que todo fue zanjado con el Tratado de 1904.

El presidente Evo Morales, y los exmandatarios, Guido Vildoso, Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, acudirá a la sede de la CIJ para escuchar la determinación del tribunal internacional.