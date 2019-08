Chi llama delincuente a Norma Piérola

La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Pierola, denunció ayer que la presentación de Chi Hyun Chung no se realizó porque el candidato no pagó $us 100.000 al partido. En contacto con el canal televisivo Bolivisión, el aludido respondió: “yo no sé si ella es diputada o es una delincuente social”.

“A mí no me consta eso, yo simplemente repito lo que me han informado nuestros militantes reales del PDC”, dijo Piérola y acusó a gente de la cúpula del PDC de haberle pedido ese monto al postulante coreano para su habilitación.

Chung aseguró que no pagó nada al PDC y que las denuncias son falsas. Dijo que al partido se da pequeñas cuotas como para cubrir los refrigerios. “Los integrantes tienen que hacer una pequeña cuota, no es mucho.

Son pequeñas cuotas que uno tiene que hacer para que podamos nosotros tener refrigerios, para que podamos movilizarnos, eso es lo normal”, aclaró a Bolivisión.

Cuando el periodista preguntó el monto de la cuota, el aspirante contestó: “esa cosa no puedo decirlo porque son cosas internas del partido. Ustedes no tienen por qué estar en posición judicial ante una denuncia falsa”.