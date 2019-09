Chi: 'Uno entra a la vida política sabiendo que pueden decirle de todo'

El candidato a la Presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, afirmó esta jornada en Cochabamba que fue "malinterpretado" al afirmar que es necesario "educar" a las mujeres para que se comporten como tal, pero que está dispuesto a recibir críticas, tras haber ingresado a la vida política.

"Puede ser que me digan de todo, uno entra a la política sabiendo que pueden decirle de todo", dijo el boliviano de origen coreano, a tiempo de apuntar a la red televisiva que lo entrevistó por sus polémicos dichos.

Agregó: "Descarto todo ese tipo de mala interpretación que están queriendo gestionar, más bien soy pro vida, pro familia y respeto mucho a la mujer", manifestó, ratificando que se opone a la diversidad sexual.

La explicación del candidato:

"La ciencia médica, ciencia psicológica, es una realidad, no porque un grupo de personas diga que quiere que sean iguales que ellos, no pueden imponer, aquí tampoco yo impongo que el Gltbi sea o no sea, cada uno tiene libertad de expresión y libertad de ser", acotó.

Explicó que en la Biblia se califica a ese tipo de orientaciones diferentes como una "perversidad", aunque admitiendo que en el país existe libertad normativa al respecto.

Hoy el ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró "socialmente reprochables" las declaraciones y las tildó de "jurídicamente inaceptables", advirtiendo que "cómo en cualquier sociedad que se respeta así misma debería ser sancionadas".

