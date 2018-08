Chávez: 'Las encuestas te dicen que esta estrategia no es muy ganadora'

A regañadientes accede a hablar con EL DEBER. Quien fuera un hombre fuerte dentro de la estrategia del MAS en campañas electorales, hoy prefiere mantener un perfil bajo. Sin embargo, se ve sitiado por personas y periodistas que desean realizarle varias consultas.

Claro. Minutos antes había protagonizado un duro cruce verbal con, Amanda Dávila, con quien, curiosamente, trabajó, cuando ella era ministra de Comunicación. Anoche olvidaron eso y se lanzaron severas acusaciones entorno al caso Gabriela Zapata, considerado como la primer Fake News (noticia falsa) de circulación masiva en el país.

Hoy, el ciudadano peruano, vinculado en su momento con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), enfatiza que está alejado del Gobierno, de la política y explica que su deseo es tener una vida tranquila en Bolivia.

¿Es cierto que estás trabajando de nuevo con el Gobierno?

No, has visto el debate acá, las acusaciones infundadas que me hacen. Yo estoy agradecido que estoy acá (en Bolivia) y estoy tranquilo, viviendo una vida privada. Estoy retomando mi vida acá, ojalá que sea lo más calmada posible, alejada de la política y ojalá me vaya bien.

¿Quién decidió que volvieras al país?

El Gobierno ha hecho valer mi refugio, he vuelto por eso. Lo que ustedes han visto (la discusión con la exministra) creo que es suficiente para ver en el lugar en el que estoy.

¿Wálter Chávez es autor del caso Zapata?

No, por supuesto que no, está claro que no. Yo le dije en su cara (a Amanda Dávila) y ella aceptó que era así. Desde el principio hubo un chisme, yo era una persona que trabajaba permanentemente en la estrategia del Gobierno de Evo, luego, ustedes saben que hubo un conflicto con Raúl (García Linera) y yo me fui del MAS un año y medio antes (que estallara el caso Zapata), y luego me quisieron complicar en eso y yo me fui (del país) por eso.

¿Actualmente está trabajando para algún político del país?

No, no, no en política, no. Lo que pasa es que yo trabajé en una agencia (Gramma) que hizo unos spots para Unidad Nacional, solo eso.

¿Es un error incurrir en demasiada polarización, como hace el Gobierno hoy?

Sí, lo dije. Yo creo que la excesiva polarización que lleva adelante el Gobierno hoy favorece mucho a la oposición.

¿Crees en una posible derrota del MAS en 2019?

No sé, falta mucho. Yo haría un análisis distinto, falta un año y medio. Yo creo que ningún analista vaticinaría algo, salvo el Curaca Blanco. Yo digo que eso (la polarización) favorece a la oposición, desgasta, pero tampoco es algo tan terminal. En la política todo cambia, es muy dinámica y un año y medio es un tiempo muy grande de hablar de resultados.

¿Habrá una ausencia de estrategia en el MAS?

Nunca hay, ni en la vida privada, todos tenemos una estrategia. Lo que pasa es que a veces las estrategias son más o menos efectivas. Los resultados de las encuestas hablan que esta estrategia no es muy ganadora, no.

¿Se superaron las diferencias con la familia García Linera?

Sí, sí, claro. La política tiene sus momentos críticos y hay que saberlos superar. No era con toda la familia, era con Raúl y eso ya es el pasado, pero no volví a hablar con él.

