Chávez: 'El principal problema del MAS es que no tiene campaña'

Wálter Chávez, quien fue estratega del MAS durante las campañas de 2002 y 2016, sostiene hoy que el principal problema que afronta el oficialismo es que aún no tiene una campaña definida de cara a las elecciones del 20 de octubre.

"Yo creo que el principal problema es que el MAS no tiene campaña, que es una suma de gestos de campaña, todavía, y el MAS es una suma de crisis interna, porque no es un partido sino una suma de movimientos, de factores que se expresan muy bien en lo electoral, pero no hacen una vida política permanente cuando no hay campañas", analizó en el programa Esta Casa no es Hotel.

En refugiado político y periodista considera que es la población no se escandaliza ante las peleas que surgen dentro de organizaciones afines al Gobierno cuando les toca decidir sobre las candidaturas. El último registrado en Sacaba entre integrantes de las 'Bartolinas'.

Video del programa:

"El MAS es un espacio donde las crisis políticas son del día a día, electoralmente eso lo desgasta muy poco, porque el votante no se escandaliza si ve una trifulca de masistas, a otro partido sí. Lo que se evidencia es que en el MAS no hay una campaña estructurada y ya faltan algo de 100 días para las elecciones", acotó el ciudadano peruano.

Sostiene que el oficialismo se empodera desde el conflicto, pero que en este momento se necesita un orden interno. "La campaña es para hacer orden, no para estar a palazos, para mí no hay una campaña todavía", ratificó.

Finalmente, Chávez reconoció que "el liderazgo del MAS y del Gobierno mismo están bastante sólidos" y que "los guerreros digitales han desaparecido", aspecto que atribuye a cierto "ordenamiento".

