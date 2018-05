Chapetón pide condenar la 'prepotencia' de Percy

"La prepotencia y discriminación de Percy Fernández debe ser condenada. Generalizar así a los gremiales es intolerable" (sic), escribió la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, en su cuenta oficial en Twitter.

El burgomaestre cruceño, que encara una reubicación de mercados, volvió a utilizar adjetivos calificativos contra el sector de comerciantes, calificándolos de "estúpidos" y "vándalos", al rechazar dejar la calle para pasar a nuevas infraestructuras.

"Ya no los vamos a llamar gremiales, vándalos, son vándalos, qué habrán creído los tipos, que ellos son la ley, o será que no piensan en esas cosas, o también puede ser, deficiencia (...) Ya no los quiero nombrar más, son una peste, me caigo, que tipos más tontos, pero ya se acabaron, vamos a procurar no darle más pelota a los famosos gremiales en este pueblo", dijo el alcalde.

Chapetón le recordó a su par que "la mayoría de los gremiales en Santa Cruz son migrantes aymaras trabajadores", razón por la que solicitó respeto a la forma en la que buscan recursos para sobrevivir.