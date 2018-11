Chacón niega daño económico por compra de 6 helicópteros

La exministra de Defensa, y actual concejala por Sol.bo, Cecilia Chacón, respondió a la acusación formal que hizo el senador Arturo Murillo, con relación a la compra de seis helicópteros chinos en 2011, por $us 108 millones. A través de redes sociales, afirmó que "no hubo ningún daño al Estado", y que se somete a cualquier proceso ante la Justicia.

"No hay ninguna irregularidad, no hay daño económico, no se vulneraron normas; prueba de ello es que este contrato pasó por varios filtros legales y se aprobó 6 meses después de mi renuncia en la Asamblea Legislativa, con amplio debate y argumentos de la oposición", indicó en su cuenta de Facebook.

Murillo presentó la denuncia ante la Fiscalía General por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos y daño económico millonario al Estado boliviano en la compra irregular de seis helicópteros chinos H425.

La denuncia

“El contrato es irregular porque se hizo la suscripción del contrato, el 6 de agosto de 2011, que firmaron Chacón y (el excomandante general Tito Gandarillas); luego se rubricó el convenio del préstamo entre el Estado boliviano y la República de China, el 3 de diciembre de 2011; posteriormente, la ratificación del convenio mediante ley (en la Asamblea Legislativa) se hizo el 28 de marzo de 2012", afirmó el opositor.

Explicó que el procedimiento debió ser primero la firma del convenio de préstamo, y después la ratificación del contrato por la Asamblea.

"¿Por qué ahora y no en ese momento? ¿si tenían la misma información que hoy? Yo siempre he apegado mis acciones a la ley y los derechos humanos, por eso no dudé en presentar mi renuncia al ministerio por la represión en Chaparina y tengo el mismo valor para asumir mi responsabilidad ante las instancias judiciales si el caso lo amerita", añadió Chacón.

Consultado, Murillo alegó que la exministra se limitó a 'quejarse', pero no respondió a la denuncia que hizo "acompañada de pruebas".

Perfil

María Cecilia Chacón Rendón, fue ministra fue Ministra de Defensa, entre abril y septiembre de 2011, en la segunda gestión de Evo Morales. En marzo de 2015 se postuló y ganó como concejala para la sigla de Luis Revilla, Sol.bo.