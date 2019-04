Chacón compara el caso Curva de Holguín con la masacre de Chaparina

"Chaparina y la Curva de Holguín", así titula un artículo que en las últimas horas difundió la concejala de La Paz, María Cecilia Chacón, que comparó la masacre a los indígenas de 2011 con la polémica por el uso de terrenos en la ciudad de La Paz.

Sostiene que "las estrategias cobardes y machistas para ocultar la verdad, son las mismas", defendiendo que "la ex ministra de defensa que renunció por Chaparina y la concejala que hoy exige explicaciones sobre el incremento de superficie en la curva de Holguín a favor de Saavedra y en contra de la ciudad, es la misma persona".

Ella fue electa bajo la sigla de Soberanía y Libertad (SOL.bo) de Luis Revilla y acusa de irregularidades al concejal Fabián Siñani, por la aprobación de un convenio que permitía un emprendimiento privado, mismo que tuvo que ser roto.

"La consigna ahora es llamarme 'ex ministra' y ya no concejala, pretendiendo hacer parecer mi denuncia como un pago de ’favores' y no como el simple cumplimiento de mis funciones como concejala elegida por el voto de los vecinos", agrega.

Chacón acusa a la comuna paceña de reconocer una extensión de terreno mayor a la que, según ella, poseen los propietarios del proyecto del World Trade Center, en la ciudad de La Paz. "¿Por qué se le permitió a Saavedra (del Grupo Empresarial Toyosa) incrementar su superficie de aprox. 26.000 m2 a más de 40.000 m2?", pregunta.

En las últimas horas legisladores del oficialismo salieron a señalar que Chacón es víctima de acoso político y expresarle su solidaridad frente a la fiscalización que realiza, empatía que es rechazada por la concejala. "¿Dónde estaban los que ahora me defienden cuando el acoso y la violencia política venían del MAS?", lanzó hace días la concejala.

