La concejala por SOL.bo de la ciudad de La Paz, Cecilia Chacón, se refirió al posible proceso interno que se plantea iniciar en las internas de su agrupación por una presunta inconducta política.

Hay voces que señalan de que ella habría incurrido en este caso luego de que votara a favor de que el concejal Fabián Siñani, de la misma tienda política, pase a la Comisión de Ética tras una denuncia de la Contraloría General del Estado.

"Los únicos amarra guatos (adulador) de sus jefes son los masistas. Cecilia Chacón no es amarra guatos del secretario general. He votado a favor de que se investigue el tema porque considero que no hay nada que esconderle a la Contraloría y se lo debe demostrar", enfatizó.

Sobre el proceso interno dijo desconocer algún pronunciamiento oficial de parte de SOL.bo. Se refirió sin embargo, a que hay algunas personas que están mal informando y que intentan "confundir a la militancia y a la ciudadanía".

Presentó una denuncia por acoso

Chacón también dijo a los medios paceños que presentó una denuncia por acoso político ante la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) luego de que recibiera amenazas por denunciar presuntas irregularidades en el convenio entre la Alcaldía paceña y la firma que lideró el proyecto ciudad empresarial World Trade Center (WTC).