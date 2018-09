Caso bebé Alexander: La jueza Pacajes admite que es suya la voz del audio

La jueza Patricia Pacajes Achu, que dictó la sentencia en el caso Alexander y condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, admitió este viernes por la noche que la voz del audio que revela la inocencia del médico le pertenece a ella e indicó que se presentó a la Fiscalía para aclarar la situación, pero no fue recibida.

La grabación fue filtrada el lunes al canal ATB y al periódico Página 7, y puso en aprietos a la justicia boliviana por los supuestos errores que cometieron en la investigación y el juicio.

“Es Romel C., yo creo que él preparó esto. La verdad me siento muy herida y pido disculpas a la población boliviana, porque eso está circulando en los medios como si me estuviera escapando…”, afirmó la jueza, en una entrevista con la Red Uno.

Lee también: Persona que grabó a la jueza Pacajes teme por su vida y quiere garantías

En las últimas horas, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia solicitaron a la Red ATB que revele la fuente que filtró el audio para confirmar su autenticidad. No obstante, el medio televisivo se negó a acceder a la petición amparándose en la Ley de Imprenta.

“Escuché en la prensa que me están acusando por varios delitos, por eso acudí para declarar ante la Fiscalía, sin embargo no quisieron recibirme. El fallo se dictó conforme a derecho, en base a lo que señala la ley y las pruebas”, dijo.