Caso Siñani causa ruidos en la alianza entre Mesa y Sol.Bo

El caso Siñani, que involucra al hombre de confianza del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, empezó a minar la alianza entre Sol.Bo y la candidatura del expresidente Carlos Mesa que el jueves se vio en la orfandad política al asistir solo a la concentración por el 21-F en la sede de Gobierno. El burgomaestre había adelantado, una semana antes, que estaría en la manifestación.

“Ayer (por el jueves) a esta hora, los militantes de Sol.Bo en la Alcaldía estaban en pleno festejo de los compadres y nadie salió a marchar como estaba previsto, incluso dispusieron una supuesta jornada de desratización que nunca se realizó”, graficó el concejal Jorge Silva (MAS), cuando fue consultado sobre la ausencia del alcalde en esa concentración.

El diputado Amílcar Barral (UN), que acompañó a Samuel Doria Medina en esa marcha, dijo que es evidente el distanciamiento entre los dos bloques y recordó que la invitación

fue pública para todas las fuerzas políticas y por eso en UN se

decidió la asistencia general.

EL DEBER intentó comunicarse con la dirigencia de Sol.Bo, como Edwin Herrera y el portavoz de esta fuerza, José Luis Bedregal, pero tenían el celular apagado y no se pudo contactar.

El expresidente Carlos Mesa, en un encuentro con la prensa en Santa Cruz, negó que existan fisuras y dijo que la decisión de suspender a Fabián Siñani fue tomada por la dirección nacional de Comunidad Ciudadana.

Silva dijo que esta ausencia de Sol.Bo fue la muestra a Mesa del poder de convocatoria que tiene y el daño que puede ocasionarse el mismo expresidente que atacó, dijo, al “hombre de confianza de Luis Revilla; se notó que la suspensión de la estructura política de Fabián Siñani no iba a quedar así porque no es cualquier concejal, es el jefe de bancada, el secretario general de Sol.Bo, el que más veces fue alcalde interino de La Paz y todo eso es por el grado de confianza que le tiene Revilla; Mesa no podía actuar de manera unilateral”, señaló Silva.

El diputado Rafael Quispe (UD) afirmó que Mesa está quedando en evidencia sobre su carácter soberbio para conducir un partido, y recordó que el expresidente estuvo involucrado en la guerra del gas en 2003.

Resguardo

Respecto a la intención de Carlos Mesa de ingresar al trópico de Cochabamba para hacer campaña y la advertencia de los cocaleros de Chapare, el comandante general de la Policía, Rómulo Delgado, garantizó la protección policial para todos los candidatos.

“Nosotros vamos a trabajar en la seguridad de todas las personas en todo momento, la Policía trabaja las 24 horas al día especialmente en la seguridad de las personas y de la comunidad”, dijo el jefe policial cuando fue consultado sobre ese tema.