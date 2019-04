Los familiares y amigos de Fabián Siñani, concejal de La Paz, iniciaron hoy una campaña para recaudar los 80.000 bolivianos de fianza que fijó ayer un juzgado, para que pueda cumplir detención domiciliaria. El MAS considera que existen indicios de corrupción en su contra por los contratos con Tersa, mientras que el alcalde Luis Revilla considera que existe una confabulación.

"Pobre corrupto, no, no tiene plata, pero estaba bien. Estaba con recursos, su esposa trabajando, vinculado a ciertos indicios de corrupción, así es, cuando comete algún hecho de corrupción un masista, le dicen corrupto, pero cuando es un opositor dicen 'pobrecito, no tiene plata', así es", dijo hoy el presidente de Diputados, Víctor Borda.

En la víspera se dispuso medidas sustitutivas contra la autoridad municipal, que es investigada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Video de las declaraciones de Borda:

"Estamos frente a una confabulación política desde la plaza Murillo para desestabilizar al Gobierno Municipal, primero dejando sin mayoría a SOL.bo en el Concejo Municipal y después la Alcaldía", advirtió a su turno el burgomaestre.

Mientras que Borda sostuvo que la justicia es "excesivamente benevolente" en el caso, debido a que "existen semejantes indicios" de que benefició a la empresa, de la cual su esposa Maricruz M. fue representante legal.

"La ciudadanía tiene que estar alerta frente a esta arremetida de carácter político. Algún día conoceremos el registro de llamada de los fiscales, sabremos por qué el día de la declaración estuvieron recibiendo llamadas cada 10 minutos, de qué actores políticos poderosos habrán recibido esas llamadas", alertó Revilla.

Tuit de la Alcaldía de La Paz:

El Alcalde #LuisRevilla, durante #ConferenciaDePrensa, se refirió de la acción política en contra de la gestión municipal y la ciudadanía paceña a través del caso #Siñani. pic.twitter.com/fOxv6XgrJ6 — La Paz Alcaldía (@LaPazAlcaldia) 17 de abril de 2019

Conoce más sobre el tema: