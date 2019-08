Caso PAT: Directora de la UIF asegura que no se vulneró secreto bancario

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, aseguró hoy que no vulneró el secreto bancario al anticipar una investigación de oficio a los depósitos que recibió la red televisiva PAT por más de 800.000 dólares durante las gestiones 2002 y 2003.

"Me he presentado a declarar ante el fiscal debido a la denuncia por supuesto incumplimiento de deberes, he presentado todos los argumentos y las leyes que me respaldan a mí para hacer investigaciones de oficio, estoy plenamente tranquila y contenta de haber demostrado que la UIF está cumpliendo su trabajo", dijo la autoridad al abandonar la Fiscalía.

La titular fue denunciada por Ximena Valdivia, exgerenta de la televisora, que era de propiedad de Carlos Mesa, por supuesto incumplimiento de deberes, violación a normas que protegen la correspondencia y los documentos personales.

"No me dijeron si seré nuevamente convocada. El fiscal conoce los argumentos, la ley me respalda porque hice mi trabajo y no hay ningún tipo de violación al secreto bancario", acotó la directora de la UIF.

Morales también enfatizó que la investigación sobre los depósitos, que presuntamente surgieron de un pago del MNR a Mesa para que sea su candidato a la Vicepresidencia en 2002, es "confidencial" y que los resultados serán entregados a la autoridad competente.

