Caso Alexander: la perito revela todas las presiones que sufrió en el juicio

"No había una lesión compatible con una lesión sexual", dijo Maria Ángela Terán, médico forense, que realizó una necropsia al cuerpo del bebé Alexander. El informe de la profesional no fue tomado en cuenta en el juicio en el que se condenó al galeno Jhiery Fernández por el delito de violación.

"Era una audiencia irregular a mi parecer. Me extrañó encontrar a una perito que iba de parte de la Fiscalía que me hacía la 'contrapericia' a mí (...) me amenazaron, hubo una fiscal que me decía que si yo agregaba una prueba más lamentablemente iba a tener sanción penal", declaró la profesional a la red Unitel.

¿Les dieron presiones más directas?, fue la consulta del medio, a lo que Terán respondió que "todo el tiempo" y que "nadie tomaba en cuenta mi pericia. No había un patrón genético. Tenía mucho miedo al caso, tenía miedo de ir a declarar, tenía que cuidarme".

Terán explicó que había explicado de forma muy detallada su pericia dentro de las audiencias y que lo dijo en acta y que además está grabado. "En 24 horas fui cambiada a Beni. Me dijeron que era para mejor desempeño mío. Al final renuncié el 1 de agosto de 2016 a raíz de todo esto", indicó.

Sentencia carece de fundamento

El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó este jueves que la sentencia del caso Alexander, que determinó 20 años de prisión para el médico Jhiery Fernández, carece de fundamento y explicación coherente.



"He leído la sentencia (del caso Alexander), entre otras piezas procesales y he recibido bastante información y la sentencia es absolutamente carente de fundamento, no hay una fundamentación ni una explicación coherente", declaró en el acto de la Convención nacional contra la trata y tráfico de personas 2018.