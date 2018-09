Caso Alexander: la jueza habló cuatro veces sobre la inocencia de médico

No fue una sola vez. La jueza Patricia Pacajes Achu habló hasta en tres oportunidades de la supuesta inociencia del médico Jhiery Fernández Sumi, acusado de violar a un bebé de ocho meses. La autoridad judicial admitió que la voz que se escucha en una grabación es suya. Mientras, el galeno anunció una denuncia internacional por los cuatro años preso sin tener una condena.

Juan Romel Cardozo Lafuente fue la persona quien grabó a la jueza Pacajes Achu en su domicilio. En el audio la autoridad judicial admite que el médico Fernández es inocente y que lo sentenció a 20 años de cárcel por presiones del fiscal general, Ramiro Guerrero.

Cardozo dijo que Pacajes habló en su domicilio en tres oportunidades sobre la situación del médico Fernández. “Que la doctora Pacajes se acuerde, no es la primera vez habló de eso. Ella se jacta de haber hecho eso (sentenciar a 20 años de cárcel a Fernández). Yo presenté el audio porque mi conciencia así lo dictó”, destacó Cardozo en conferencia de prensa en su domicilio.

Lee también | 'No puedo ser cómplice de la injusticia': habla la persona que grabó a la jueza

La jueza Pacajes, ahora suspendida por el Consejo de la Magistratura, admitió en el audio grabado por Romel Cardozo que el médico Fernández es inocente porque no hubo indicios de violación al bebe Alexander. Aún así, la jueza falló contra el galeno con 20 años de presidio.

Cardozo grabó a Pacajes, en su domicilio en una reunión privada con bebidas alcohólicas de por medio, admitir que recibió presiones para sentenciar a Fernández. Ayer, el autor del audio señaló que fueron cuatro oportunidades en las que la jueza se refirió a la situación del médico.

“Yo realicé la grabación a la doctora Pacajes. La doctora no solo estuvo una vez en mi domicilio, estuvo al menos en cuatro oportunidades. En la segunda ocasión que vino a mi casa, me llamó la atención y me indignó que ella no habla, sino vocifera que se siente orgullosa de mandar a la cárcel a un inocente (...) Las personas que estuvieron en las tres o cuatro farras acá (su domiclio) no tienen nada que ver en este caso, ni siquiera quién me presentó (a la doctora). Aquí no interesa el mensajero sino el mensaje”, destacó Cardozo.

Más sobre el tema | Las 23 frases de la grabación de la jueza Patricia Pacajes

La defensa de la jueza

La jueza Pacajes, en una entrevista con Red Uno, admitió que el audio es verídico y señaló que en esa reunión le dieron bebidas alcohólicas adulteradas. Anunció medidas legales e identificó a Cardozo como responsable de la grabación.

Cardozo detalló que la polémica grabación se dio el 1 de mayo, pero él decidió hacerla pública porque recién porque “no podía ser cómplice de la injusticia que se cometió con el doctor Jhiery Fernández”. Por la propia versión de la juzgadora ahora se sabe que en aquella ocasión estaba acompañada de otras tres amigas y que solo bebió “tres copas”. “No estaba consciente de mis palabras. Yo misma no puedo creer el audio”.

“Esa es opinión personal (la expresada en el audio) antes de emitir el fallo, pero posteriormente el fallo se basa simplemente en pruebas, la testifical, documental y pericial. Están en la sentencia, me remito a la sen tencia en la que hay más prueba pericial que dice que hay (violación). De la defensa hay una sola pericia que dice que no hay (vio - lación)”, remarcó Pacajes.

El médico Fernández permanece en el penal de San Pedro de La Paz casi cuatro años y decidió exigir su libertad a la luz del au - dio de la jueza que lo condenó a 20 años de cárcel sin derecho a indulto. La audiencia para revisar su situación legal fue fijada para mañana.

Lee también | Jueza reconoce que prueba ‘clave’ no pertenece al médico Fernández

El abogado de Fernández, Cristian Alanes, confía en que la situación legal de su cliente será revertida mañana y anunció una demanda internacional por este caso. “Estamos viendo la posibilidad de acudir a instancias internacionales, ya que esto no puede quedar así. Son cuatro años de presidio de un inocente”, dijo.

Fernández permanece en el penal de San Pedro. Apenado, así está el galeno. Pero tiene gran esperanza de que su situación legal termine mañana. Aún tiene temor por brindar declaraciones y ve con optimismo todo lo que pasó a consecuencia del audio. Se remite a la carta que escribió en esta semana, en la que expresa su temor por perder la vida. El galeno está en la sección La Posta de San Pedro y es quien atiende a los internos en las consultas médicas. Los reos lo consideran una persona leal.

Mañana, a las 14:30, se instalará la audiencia para revisar la situación legal de Fernández. El abogado Alanes indicó que se presentó una solicitud de apelación y que será un nuevo tribunal quien decida el futuro del galeno.

Fernández no ve conveniente emitir declaraciones antes de la audiencia de mañana. Irá con fe a la cita judicial y confía que se ha - rá justicia. Su familia lo visita casi todos los días y hoy tendrá más encuentros. Alanes destacó que en dos investigaciones que analizaron el informe forense, uno solicitado por un coimputado y otro alentado por el Colegio Médico de Bolivia, se había alertado de la inocencia del médico. Así se descartó la violación al bebé Alexander.