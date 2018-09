Caso Alexander: jueza dice que hackearon su Facebook

Patricia Pacajes, juez que condenó a 20 años de cárcel por el delito de violación al médico Jhery Fernández, afirmó que asumirá acciones penales por el audio que circula en redes en el que supuestamente revela que el galeno procesado es inocente.

"No he escuchado, pero voy a tomar acciones legales. Yo voy a tomar acciones legales, no, no he escuchado", afirmó hoy la administradora de justicia asediada por medios de comunicación.

Esta jornada se conoció la grabación en la que presuntamente señala que "cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente". Ahora es centro de una investigación por parte del Consejo de la Magistratura.

"Dos veces mi Facebook me han hackeado y donde han sacado publicaciones en las que dicen que presto dinero y yo no me dedico a eso, para que sepan, o sea, me han hackeado", alegó Pacajes, advirtiendo supuestos "ataques" en su contra.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, demandó también una indagación urgente, por las características de la denuncia. "Corresponde que el Consejo de Magistratura haga una investigación inmediata y se tomen las acciones que correspondan contra la jueza, de ser evidentes los audios" (sic), escribió en su cuenta en Twitter.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.