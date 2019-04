Caso Alexander: Exfiscal Blanco considera un abuso la imputación en su contra por amenazas

El exfiscal departamental de La Paz Edwin Blanco consideró un abuso de autoridad la imputación emitida en su contra por presuntas amenazas al médico Jhiery Fernández, abogados, testigos y otros litigantes dentro del caso bebé Alexander.

"Me parece un abuso de autoridad (la imputación en mi contra) y un incumplimiento de deberes no haber acabado con la investigación y no haber tomado en cuenta algunos aspectos que mi personal le había pedido a la fiscal (Amparo Morales) que lo haga", manifestó Blanco.

Dijo que no emitió ninguna amenaza contra Fernández u otros del caso Alexander, al contrario, cumplió con sus funciones acorde a la norma. Lamentó que la Fiscalía obre sin objetividad en su caso.

Apuntó que las advertencias que hacen los jueces o fiscales a los litigantes dentro de un proceso, no pueden considerarse como amenazas.

Recordó que cuando prestó declaración informativa por este caso ante la fiscal Morales presentó sus descargos y explicó los pormenores de esta situación, e incluso sugirió a la fiscal revisar las actas del caso Alexander para constatar que no hubo ninguna amenaza.

Blanco mencionó que el mismo Fernández en una declaración no lo identifica como autor de lanzar amenazas. Lamentó que la fiscal no haya revisado las actas del caso Alexander y haya emitido una imputación. Dijo que aguarda que los notifiquen con la imputación, para revisarla y asumir defensa.

El 11 de abril de este año, la Fiscalía imputó a Blanco y a la exfiscal Susana Boyan por el delito de amenazas y se pidió la detención preventiva de ambos exfiscales. A la fecha no se programó fecha para la audiencia cautelar para definir la situación jurídica de Blanco y Boyan.

