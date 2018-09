La jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, confesó en una reunión privada, mientras consumía bebidas alcohólicas, que el joven médico Jhiery Fernández es inocente. Que la sentencia fue armada por errores en el informe médico forense y por la presión política.

Este lunes el diario Página Siete difundió un extenso audio de 30 minutos, en el que la magistrada relata todo el truculento caso, cómo el Ministerio Público, por errores de la médico forense Ángela Mora, terminó acusando a un inocente, Jhiery Fernández.

El pasado mes de marzo el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a 20 años de prisión a Fernández por el delito de violación. Además, 2 años de cárcel para la médico internista Sandra Madeny por homicidio culposo y la enfermera Lola Rodríguez por el delito de encubrimiento, todos esos hechos vinculados a la violación y muerte del bebé Alexander.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses Alexander perdió la vida a raíz de un paro cardio-respiratorio. Además, el menor presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que había sido víctima de violación.

Pese a que el galeno siempre negó los extremos de la acusación fue detenido y desde 2014 guarda detención en la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz. Aquí las citas textuales más relevantes de la confesión de la jueza Patricia Pacajes:

Audio: Página Siete

1.- "Ese niño para dormir usaba arnés, pero esa noche no se le puso arnés porque estaba mal del estómago. Lloraba, le habían reventado sus ulceritas. Esta cojuda seguro que le puso termómetro o enema para que le mejore el estómago. Pero se descuida (...). El niño está mal. Muertito llega al Hospital del Niño. Lo único que hacen es devolverle la vida".

2.- "Entra el niño al Hospital Juan XXII. Toda la gente que llegó (con él queda) afuera. Entra el niño solito. La enfermera le toca y estaba mojado y dice: 'Este niño se ha orinado'. Ve su dedo y hay sangre. Lo desata y ve harta sangre. A primera vista dice: este niño ha sido violado".

3.- "A simple vista dices: hay violación. Cualquiera dice 'hay violación'. Entonces en el Hospital Juan XXIII dicen: 'hay violación', el médico pediatra y la enfermera igual. De dónde ha venido este niño, del Hospital del Niño y del Hogar (...) '¿Quién ha violado?' Ahí, en ese momento, dicen hay equivocación. El médico pediatra dice hay violación"

4.- "Llaman al médico forense, con dos años de ejercicio, una chica muy simpática, la médica forense Ángela Mora, ella es la culpable de todo. Ella llega y dice: 'hay violación' y llama a la prensa: 'Este niño ha sido violado'. Emite el certificado forense diciendo que este niño ha sido violado. Y sabes ¿quién es Ángela Mora?: chica del Fiscal General del Estado. Y no tenía experiencia, tenía un año de experiencia".

5.- "El médico era inocente"

6.- "Entonces investigan e investigan y la Fiscal de Distrito la Patricia Santos dice: 'Che, aquí no hay violación'. -Para mí tampoco hay violación- Y dice: 'aquí no hay violación".

7.- "La primera equivocación de la Fiscalía ahí está. Como la médico forense dijo que hay violación ya no se podía borrar, entonces ya no había violador".

8.- "Un mes después le detienen al médico. El único varón era el médico. Entonces dicen: 'Hemos dicho que hay violación, pero no hay violación, ¿qué vamos a hacer'?"

9.- "Entonces dicen: '¡qué hacemos, qué hacemos!. Hay que hacer aparecer como violador (...). Hemos dicho que hay violación ¿y ahora? No hay violador. Lo primero que han detenido es a los médicos del Hospital del Niño. Dicen ellos han violado y ahí entra (César) Cocarico".

10.- "En un mes sacan y dicen: 'No hay violación (entonces) ¿quién es el culpable? la enfermera y la cuidadora saben todo. Ella (cuidadora) se ha descuidado.

11.- Ahí entra César Cocarico. Dice no hay violación, no hay violación. La enfermera no tenía experiencia, una inexperta que por la política entró a trabajar.

12.- Entonces César Cocarico dice que en el Hospital del Niño se ha hecho la violación.

13.- Pero en la audiencia de medidas cautelares, ¿saben quién va? La ministra de Justicia (...) La ministra dice: 'hay que hacer justicia' (...). La ministra le presiona al juez. La ministra mete su nariz y pide que se haga justicia".

14.- "El Fiscal General (Ramiro Guerrero) ha metido su nariz por su chica Ángela Mora. El segundo político Cesar Cocarico, y la (ex) ministra de Justicia. La tercera que vuela del cargo es Patricia Santos cuando ya estaba cuatro meses dice: 'Aquí no hay violador, creo que el médico es santo, el medico es inocente'".

15.- " (Pero) el Fiscal General le presiona (a Patricia Santos) y le dice que aquí debe haber un culpable".

16.- "Había otro juez en mi tribunal, que era un sonso y cobarde. A veces los hombres son unos cobardes. Yo estaba de juez en El Alto (...). Mi colega me dice: haremos cambio (en el caso), porque sabía que era inocente. Ese juez sabía que era inocente.

17.- A los cuatro meses acusan y dicen: 'al médico le acusamos, es violador, porque ya no pueden desmentir porque la presión política es grave".

18.- "El presidente de mi institución y ahora que es supremo (magistrado) me dijo 'yo prefiero a la Patty es valiente sabe dónde pisa'. Asumí el cargo. Yo sabía dónde estaba pisando".

19.- "(Prueba de) ADN han hecho, pero de nadie es. De dos médicos del Hospital del Niño y de dos médicos del Virgen de Fátima, uno de ellos es de Jhiery, pero de nadie es. De los cuatro, de nadie es. Pero el espermatozoide no se puede encontrar porque muere afuera".

20.- "Entonces el médico (no dice) de quién es eso (antígeno prostático PSA). Callado se queda, el que calla otorga. Ahí dicen: '¿qué hacemos'?.

21.- "Cuando empiezo el juicio sabía que era inocente. Mi colega también dice: 'es inocente el médico'".

22.- Luego llega el juicio, la política manda pues en este gobierno de Evo Morales (...). Y convocan y dicen, me hacen denunciar, yo solita asumo responsabilidad y luego, cada lunes había ese juicio".