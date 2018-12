Carvajal dice que hay infiltrados que buscan generar violencia

La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, afirmó que hay gente infiltrada que quiere generar violencia dentro de la movilización en defensa de la democracia. Anoche algunos jóvenes agredieron a policías que resguardaban las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“¿Quién es el que tira algo? Eso no habíamos quedado, eso no nos ayuda al causa. Jóvenes desde aquí hay alguien que quiere hacer provocación. Ellos (la Policía) tiene la obligación de resguardar esa casa (el TSE), aunque no estemos de acuerdo con los que están adentro, ellos (los uniformados) tiene que obedecer”, señaló la representante, de acuerdo a 'Urgentebo'.

Al menos dos uniformados resultaron heridos producto de la agresión de los grupos, que se valieron de verduras, pintura, piedras y otros objetos contundentes para intentar ingresar al ente electoral.

El intento de toma debió duran aproximadamente 30 minutos, luego de que se calmó esta protesta, Carvajal dijo que ella llegó a un acuerdo con los efectivos de las fuerzas del orden, de permitirles estar a los marchistas de permanecer en plaza Abaroa, mientras no se porten de manera violenta.

La titular de la APDHB ratificó que existen personas que quieren desvirtuar, con acciones agresivas, el sentido de las movilizaciones, el cual es el respeto a los resultados del referendo del 21F de 2016 y la inhabilitación de Evo Morales como candidato.

Incluso el presidente Evo Morales se pronunció sobre la violencia registrada en la víspera, señalando: "Condenamos ataques vandálicos contra la Policía con piedras, armas punzocortantes y objetos contundentes que dejaron uniformados heridos. Los policías resguardaron seguridad de la marcha de oposición derechista y no merecían semejantes agresiones contra su dignidad e integridad".