Carlos de Mesa y el gobernador Rubén Costas sostuvieron una reunión la anterior semana, confirmó el secretario ejecutivo de Demócratas, Vladimir Peña. El integrante del equipo político del expresidente, Gustavo Pedraza, dijo que hay reuniones con todos. Sin embargo, ambos descartaron que el caso de presunta corrupción que involucra al alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, impida un acuerdo para una alianza.

Una fuente cercana al exmandatario le dijo a Erbol que el caso mochilas frena el acuerdo.

El secretario ejecutivo de Demócratas, Vladimir Peña, sentenció que eso es falso. “No hubo ninguna negociación. Hace cinco meses hubo una conversación entre Carlos de Mesa y Rubén Costas, cuando el expresidente no era candidato”, aseveró.

Este medio le preguntó si es que la semana pasada hubo una conversación complementaria y respondió: “Sí, pero no hay ninguna negociación. Entonces, hay mucha especulación, hay muchos que le ponen trabas a un encuentro. Quiero dejar claro que si no hubo negociación, menos pudo haber un escenario en el que se pusieron condiciones”.

Peña, sin embargo, solicitó que “haya una fuente seria que diga algo. Parece que estamos jugando a ver quién dice más. Nosotros somos un partido serio”, acotó.

El gobernador Costas se reunió en los últimos días con el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con Víctor Hugo Cárdenas “y con líderes de Tarija. Hubo muchas reuniones”, aseguró el secretario Peña.

El vocero defendió a Leyes y manifestó que hasta el momento el proceso iniciado en contra suya por el oficialismo no ha demostrado “absolutamente nada”, lo que confirma a su criterio que es un juicio político.

Gustavo Pedraza señaló por su parte que “se ha conversado con varias organizaciones. No vamos a comentar una nota que no tiene fuentes”, puntualizó y acotó que “para ser serios informaremos y daremos detalles cuando hayan certezas, cuando sea oportuno, por la seriedad del proceso. Se hace referencia a una agrupación política, las conversaciones son diversas, y no hay un acuerdo concreto”, aseveró.

Carlos de Mesa estuvo la semana pasada en Santa Cruz. Sobre el encuentro con Costas, no quiso confirmarlo y emitió un panorama más general.

“Siempre se están dando conversaciones en distintos lugares, se dialoga desde la semana pasada. Veremos cómo va el proceso y si hay acuerdos, lo informaremos oportunamente”, insistió Gustavo Pedraza

Erbol reseñó que De Mesa habría planteado al gobernador de Santa Cruz como condición que excluya a José María Leyes debido a que las acusaciones en su contra en Cochabamba afectarían a la imagen de la candidatura presidencial y debilitarían el discurso de lucha frontal contra la corrupción identificada al Gobierno de Evo Morales.

El 22 de abril de 2018, el juez cautelar Fernando Pérez determinó la detención domiciliaria del alcalde por la presunta adquisición de mochilas y material escolar con un sobreprecio de Bs 10 millones, y lo acusaron por la comisión de seis delitos.

En septiembre, en las calles de La Paz colaron afiches que anunciaban un binomio integrado por De Mesa y Leyes. El equipo del ahora candidato del FRI lo atribuyó a una campaña oficialista.

Hace algunos días, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, envió una carta a De Mesa, para plantearle una alianza.

Al respecto, Pedraza manifestó que “se le responderá en el curso de las semanas que vienen y ustedes serán informados en su momento”. El dirigente de SOL.bo, Edwin Herrera, le recordó que queda “exactamente un mes” para que manifieste su decisión final.