Carlos de Mesa o Carlos Mesa, ¿cómo se escribe el apellido del expresidente?

Usuarios en redes sociales y a través de correo electrónico escribieron a EL DEBER en torno a la polémica sobre el apellido del expresidente Carlos de Mesa, a quién durante años (e incluso en las tapas de sus libros y el título de su blog) se lo conoció como Carlos Mesa o Carlos D. Mesa.

En agosto pasado, nuestro columnista Harold Olmos escribió sobre este tema explicando cómo es que había surgido el cambio de Mesa a De Mesa. Reproducimos a continuación un extracto de este texto:

Le consulté directamente para informarme si había algún desliz en la redacción de su nombre, que parecía trampa para caer en la cacofonía y, en todo caso, para conocer cuál era su opción para escribirlo. En los libros que publica y en las notas que escribe en los diarios, es Carlos D. Mesa, donde ‘D’ es abreviatura de Diego, su segundo nombre. Pero en los últimos días había notado que las crónicas de EL DEBER lo identifican como Carlos de Mesa, y en segunda y demás referencias como ‘de Mesa’, con riesgos auditivos como cuando se dice “es el punto de vista de de Mesa” o “de de Mesa se ha dicho” que encabeza las preferencias, etc.

He aquí lo que me escribió: “El nombre que he heredado de mis padres y que consta en mi carnet de identidad es Carlos Diego de Mesa Gisbert (el ‘de’ es con minúscula; ponerlo con mayúsculas es incorrecto). Desde muy joven he utilizado, y así firmo mis libros y artículos, Carlos D. Mesa (la D. por Diego), y eliminé el de, que es el heredado. El nombre de mi padre era José de Mesa Figueroa. Lo hice a mis 18 años para ‘diferenciarme’ de mis padres, en una actitud de rebeldía muy de adolescente. Por eso, toda mi obra aparece con el nombre de esa forma y no lo cambiaré; pero mi nombre legal es el que indico”.

Mesa anunció el sábado que sería candidato a la elección presidencial con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).