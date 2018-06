Carlos de Mesa no debate porque el caso Quiborax está en la justicia

El desafío lanzado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, por el caso Quiborax contra el expresidente Carlos de Mesa, fue desechado por el abogado de este, Carlos Alarcón, quien dijo que el debate que se propone debe realizarse en la Fiscalía donde el caso está en su etapa inicial; así quedó truncado un encuentro público sobre este polémico tema.

“Aquí hay un tema de responsabilidad, (Carlos) Mesa (al expulsar a la empresa chilena del Salar) nos ha dejado en una situación indefendible y lo que se espera de un hombre de Estado es que nos explique a los bolivianos por qué ha violado su propia norma, si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito, no hay ningún temor, hablemos con el respeto y consideración que siempre le hemos tenido y le hemos demostrado a Carlos Mesa”, dijo el ministro Arce cuando fue consultado sobre las acusaciones que lanzó Mesa en su contra y lo incluyó en la querella que existe ante la Fiscalía General.

El abogado del expresidente, Carlos Alarcón, dijo que el escenario debe ser el adecuado, “nosotros estamos cumpliendo las formalidades que exige la ley, todas estas presentaciones se tienen que hacer ante la Fiscalía General, esa es la autoridad competente que está interviniendo, por eso el lunes, el expresidente Mesa ha presentado dos denuncias con sus dos ministros y el martes ha prestado su declaración, esa es la vía que corresponde”, dijo.

Pero no solo es el desafío al debate. Ayer en la mañana, el ministro de Minería, César Navarro, identificó al expresidente como el candidato opositor y dijo que debe defenderse en la justicia de las acusaciones que pesan en su contra. “El expresidente Mesa tiene que responder jurídicamente y no hacerse la víctima mediática, Carlos de Mesa no ha respondido porque no cumplió la ley y no realizó las seis auditorías a las varias concesiones de David Moscoso en el Salar; en vez de acusarnos y demandarnos debe recordar que el ingreso al CIADI y el acuerdo bilateral con Chile se aprobó en el gobierno de Sánchez de Lozada, esos son los elementos que debe responder y no hacer show mediático como abanderado de la oposición”, refirió.