Carlos Mesa y Óscar Ortiz se acusan de apoyar al MAS

Los presidenciables Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, se enfrascaron ayer en una guerra de acusaciones, luego de que el politólogo Diego Ayo reveló que Ortiz intentó incorporarlo a su equipo de campaña para que atacara a Mesa. En medio del debate, ambos candidatos se acusan de ser funcionales al presidente y aspirante a la reelección Evo Morales.

Ayo, exvocero de Comunidad Ciudadana, afirmó que Ortiz ofreció “muy buena plata” para dirigir la campaña electoral de Bolivia Dice No con la premisa de mantener a Morales en el poder y desatar una ‘guerra’ contra Mesa.

“Absolutamente falso y hay que ser transparente. Siento pena por Diego (Ayo), en lo que cayó en los últimos meses, muestra de que habla mucho, más de lo que piensa y no contento de hablar de quienes lo contrataron antes, como Samuel (Doria Medina) y Mesa, de los cuales no soy cercano, ahora habla contra los que no lo contrataron”, declaró Ortiz.

Por su lado, Carlos Mesa dijo que las acusaciones de Ortiz en su contra forman parte de la guerra sucia y de la evidente alianza entre Bolivia Dice No y el MAS para garantizar el triunfo de Morales en las elecciones del 20 de octubre.

Mesa cuestionó el hecho de que Ortiz no haya renunciado a su curul de senador, a pesar de que cuestionó a Morales por el 21-F, y a la decisión del TSE de permitir la sustitución de su candidato a la Vicepresidencia.

Ayo renunció a la vocería de Comunidad Ciudadana en julio, después de revelar que la organización política presupuestó $us 10 millones para su campaña.