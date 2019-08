Carlos Mesa se siente atacado por tres frentes políticos

Mauricio Balcázar, exministro y hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada denunció, desde EEUU, que el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, extorsionó al MNR al exigir $us 1,2 millones, de los cuales cobró $us 800.000 por postular a la Vicepresidencia en 2002. Balcázar amenazó con mostrar pruebas si es que el candidato no lo confirma.

Mesa, como ya lo hizo en otras ocasiones, optó por no responder. Sin embargo, advirtió que es víctima de ataques políticos. “Estamos ante la evidencia de una guerra sucia sistemática que no tiene límites y que tiene, en este caso, tres protagonistas que la llevan adelante en contra mía: el gonismo, Óscar Ortiz y el MAS”, dijo Mesa en el acto de presentación de candidatos de La Paz a la Asamblea Legislativa, que se realizó a mediodía de ayer en El Alto.

El oficialismo, a través del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, sostuvo que CC tiene $us 10 millones para su campaña, tal como manifestó anteriormente su exasesor Diego Ayo, lo que fue desmentido por Carlos Mesa.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo: “Creo que el candidato Mesa le hace un flaco favor a un ejercicio de transparencia. Debe rendir cuentas a la ciudanía a la que está pidiendo el voto, porque es muy sencillo responder; solo tiene que decir si es verdad o mentira la acusación”, declaró Canelas a los periodistas.

El candidato de Bolivia dice no, Oscar Ortiz, tras la renuncia de su candidato a vicepresidente Edwin Rodríguez, denunció que Mesa “compró” a ese candidato.

Ortiz respondió que “el que fue vicepresidente del gonismo, fue él (Mesa). Yo nunca estuve con el gonismo. El que tiene un cargo hasta hoy como vocero, encargado del presidente Evo Morales, es el señor Mesa. Yo nunca he estado con el masismo. Quien pidió que lo nombren embajador en la Unesco a Morales fue Mesa. ¿A quién se le ocurre hacer ese pedido si fuera un opositor?”, cuestionó el representante político y agregó que, en lugar de hacer este tipo de acusaciones, Mesa debe transparentar sus cuentas, debe dejar de buscar excusas y dar muestras de transparencia.

Ayer, Mauricio Balcázar conversó con EL DEBER vía telefónica y denunció que en 2002, horas antes de la convención del MNR que presentó a Mesa como el candidato “que lucharía contra la corrupción, este exigió un cheque de garantía por $us 200.000. Alguien tuvo que dárselo en la puerta de su casa y solo así accedió a postularse”, dijo.

Luego, “cobró mensualmente $us 800.000 en al menos 12 cuotas que se entregaban en efectivo. Los restantes 400.000 no los cobró porque llegó octubre”, complementó. Desafió a Mesa a negar que todo esto sea verdad. “No me estoy inventando nada, todo lo que digo puedo probarlo y lo haré si es necesario”.

El postulante de Comunidad Ciudadana insiste en que no jugará a “la guerra sucia”, porque eso significaría desmerecer su propuesta de Gobierno.