La Comisión Mixta Especial de la Asamblea Plurinacional que investiga el capítulo boliviano del caso Lava Jato apunta de lleno a la gestión del expresidente Carlos D. Mesa y a todos los que hubiesen tomado decisiones para la contratación de la firma brasileña Camargo-Correa para la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, informó la presidenta de dicha comisión, la diputada Susana Rivero (MAS), en una entrevista que concedió anoche a la red televisiva ATB.

Esto a raíz de los viajes que, según citó ella con un documento de la Dirección General de Migración, realizó el fallecido exministro de la Presidencia de Mesa, José Antonio Galindo Neder, con destino a Lima (Perú) y a San Pablo (Brasil) en 2004. “Si Camargo-Correa llega en el Gobierno de Carlos Mesa, si hay un decreto de Carlos Mesa que dice que inicie y luego esa carretera –la de Roboré/El Carmen– se la adjudica a la empresa Camargo-Correa, que es la que dice que pagó los sobornos, ¿qué creen que es lo que tenemos que hacer lo investigadores? Investigar a todos los que hubieran participado en esas decisiones, desde los ministros hasta los del Servicio de Caminos (SNC)”.

Por su parte, el expresidente Mesa, que el fin de semana no pudo ser ubicado para hablar de las sospechas de la comisión porque estaba de viaje, ayer, tras revelarse una nota periodística al respecto, expresó su indignación por la publicación. “Carta a EL DEBER de mi abogado, dr. Carlos Alarcón, ante la indignante nota publicada hoy en ese medio”, escribió en su cuenta de Twitter. Allí dejó la dirección en internet de su blog en la que se lee la misiva del jurista y exviceministro de Justicia de su Gobierno. Entre otras cosas, el abogado se quejó por la alusión a un fallecido y trató de desacreditar la relación de fechas de los viajes de Galindo con la del pago de sobornos: un delator de la constructora brasileña informó de pagos para alguien de siglas C.M.

“En la página 20 de la 3.º sesión ordinaria de la Comisión Mixta de investigación de sobornos en los casos Odebrecht y Camargo Correa, realizada el 10 de mayo de 2018, se establece textualmente: ‘el documento arriba relaciona una serie de valores relacionados EL DÍA 20.08.08’. Ese texto se refiere a una fotocopia del material objeto de la investigación que, fechada EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2008, señala que se hicieron dos pagos, uno por 150.000 dólares y otro por 8.000 dólares, ambos pagos se detallan en otra fotocopia consignada en la página 21 de la citada sesión que indica: ‘18/ago Roboré (C.M.), parcelas 17 a 24, 150.000 y Diversas Obra Set a Dez, 8.000’, que OBVIAMENTE HACE PARTE DEL PRIMER DOCUMENTO FECHADO EL 20 DE AGOSTO DE 2008”, dice Alarcón, para conminar al diario a la rectificación a nombre del periodista y expresidente.

Sobre la versión del abogado

Revisada la página del informe que cita Alarcón para asegurar que el pago de sobornos de Camargo-Correa a alguien de Bolivia ocurrió el 20 de agosto de 2008 –o sea, ya durante la gestión de Evo Morales–, se comprobó que no es evidente que se hubiese citado dicha fecha. “El segundo pago, por un monto de $us 8.000, estaría relacionado con pagos diversos de la obra relativos a los meses de septiembre a diciembre/08”, dice la página del informe que cita el abogado. Según Rivero, ese ‘08’ no alude al año 2008, sino a los ocho pagos que hizo un ejecutivo de Camargo-Correa al boliviano C.M.

De hecho, la presidenta de la Comisión Mixta cita la página 274 del informe de la operación Castillo de Arena, elaborado por el Ministerio de Justicia de Brasil, la Policía Federal brasileña y la Superintendencia de San Pablo: allí se lee la fotocopia de la contabilidad de sobornos de Camargo-Correa, se ve una anotación sobre Bolivia y la obra de Roboré y los ocho pagos a C.M., que ascienden a $us 158.000. Se lee también la “fecha 18 de agosto”, y para Rivero está claro que se habla del 2004 y no del 2008. Ayer en la mañana EL DEBER publicó la versión que la presidenta de la Comisión Mixta terminó explicando a la red ATB, pero el abogado de Mesa la rechazó.

Por último, Rivero pidió calma al exviceministro de Mesa y que, en todo caso, como exfuncionario de ese Gobierno, coopere con información para explicar los viajes de Galindo a San Pablo mientras se emitían decretos para esa contratación.

Los decretos de Mesa

DS N.º 27693, 20 de agosto de 2004

Se instruye al SNC que licite en un plazo no mayor a 120 días las obras de la carretera del tramo Roboré - Puerto Suárez, con financiamiento de Brasil.

DS Nº 27794, 15 de oct. de 2004

Abroga el anterior decreto y divide en dos el tramo Roboré - Puerto Suárez: Roboré-El Carmen y El Carmen A.-Concepción.

DS N.º 27997, 18 de enero de 2005

Se aceptan las condiciones para construir el primer tramo.

DS N.º 27997, 1 de febrero de 2005

Se aceptan las condiciones del proponente para construir el segundo tramo mencionado.