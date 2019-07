Carlos Mesa responde a Alvaro García Linera sobre el presupuesto de su campaña política

Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) respondió a través de un video que compartió en las redes sociales, a las acusaciones del vicepresidente Álvaro García Linera quien afirmó que el presupuesto de campaña del historiador y expresidente era financiado por el narcotráfico o países enemigos de Bolivia.

"El vicepresidente Álvaro García Linera miente una vez más. Se permite el vicepresidente del Gobierno más corrupto de la historia democrática, se permite el vicepresidente del Gobierno con mayores vínculos comprobados con el narcotráfico, se permite el vicepresidente del Gobierno que gasta más de 500 millones de bolivianos para propaganda de gobierno y no para publicidad de Estado, acusarnos de tres cosas: de que tenemos un presupuesto de 10 millones de dólares, que esa plata viene del narcotráfico y que esa plata viene de los Estados Unidos. Miente, miente y miente”, señaló Mesa.

La polémica surgió luego que el vocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, señaló que el dinero recolectado por esa alianza para la campaña no llega ni a 10 millones de dólares, por recaudación de quermeses, ferias y aportes particulares.

El vicepresidente sostuvo que 10 millones de dólares para la campaña de CC no vienen de quermeses, sino "vienen del narcotráfico o de países extranjeros enemigos de Bolivia".

El candidato opositor señaló que CC presentó al Órgano Electoral su presupuesto y aseguró que “no tiene nada que ver con esa cifra” de los 10 millones de dólares, pero tampoco precisó el monto.

“Nosotros no violamos la ley, nuestra plata es transparente. No puede venir del extranjero porque es ilegal y, por supuesto, no viene de dinero negro de ninguna naturaleza”, agregó.

