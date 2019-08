Carlos Mesa: 'Yo no voy a explicar nada que tenga que ver con una guerra sucia'

Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), en entrevista con EL DEBER, aseguró que no responderá a ninguna denuncia que considere como parte de una "guerra sucia" en su contra. El expresidente es cuestionado por distintos sectores que le exigen que explique si recibió un pago para ser acompañante de Gonzalo Sánchez de Lozada en la fórmula del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 2002.

Mesa considera que sus rivales políticos, el Movimiento Al Socialismo y Bolivia Dijo No, se pusieron de acuerdo con el gonismo para perjudicar su imagen por lo que no cree que valga la pena dar una réplica.

"No, para mí no es un tema álgido en absoluto. Yo no voy a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia. Resulta que hemos llegado a un punto en el que el Gobierno, el señor (Óscar) Ortiz y el gonismo colocan a una persona nefasta, como el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, como punta de lanza de un conjunto de acusaciones y resulta que mágicamente los medios de comunicación le dan más tiempo que a una estrella de rock", dijo en una entrevista con El Deber publicada este domingo en su edición impresa y en video en todas sus plataformas.

El yerno de Sánchez de Lozada es Mauricio Balcázar, que desató una polémica al revivir una vieja acusación sobre un presunto pago de $us 1.200.000 dólares a Mesa para que sea el candidato a vicepresidente del MNR.

Sobre el proceso judicial en contra del escritor Emilio Martínez y la directora de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Teresa Morales, por la presentación de una serie de boletas de depósitos que fueron en favor de PAT hace 17 años, el candidato aseguró que se trata de una demanda que no es personal sino de toda la agrupación Comunidad Ciudadana.

"Se establece un juicio porque se trata de la comprobación de la manipulación de pruebas obtenidas ilegalmente, de pruebas que son absolutamente nulas de pleno derecho", agregó.

