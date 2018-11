Carlos Mesa: “Quien recibió los pagos es una persona con el nombre C. Morales”

Dos temas. Lava Jato y elecciones fueron los ejes de la entrevista al postulante del FRI para los comicios de 2019 y que califica al presidente Evo Morales como candidato ilegal y pide participar en el proceso electoral, mientras soporta el asedio de las preguntas sobre el asfalto del caso Lava Jato.

Respecto al caso Camargo Correa, la investigación empezó en 2005 y, según correos electrónicos enviados desde Brasil, se indica que se empezó por el pago número 12, pero que hay otros 11 anteriores que se hicieron aquí en el país, ¿usted conocía estos hechos?

No, absolutamente nada, debo decir que yo me enteré de este tema y de la presunción de pago de sobornos por parte de Camargo Correa a partir del documento Castillo de Arena de la Policía Federal de Brasil, desde luego no tenía ningún conocimiento sobre el tema antes de esa información y, lo que nosotros tenemos, como base, es la información de Castillo de Arena, que no tiene sino una referencia numérica, pero no hay ninguna especificación vinculada a los eventuales pagos anteriores.

Se informó también que este caso viene desde el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y se habla mucho del señor Carlos Morales Landívar, a quien, incluso, apodaron ‘Quinziño’ por el porcentaje que cobraba. ¿Usted conoció algo dentro del gabinete de entonces?

No, es la primera noticia que tengo que se hubiera producido un escándalo sobre ese tramo Roboré-San José en el Gobierno de Sánchez de Lozada, primera noticia. De dónde sale tu información de que eso se hubiera producido en el Gobierno de Sánchez de Lozada, entiendo que la investigación vinculada al caso Camargo Correa está referida al proceso de licitación y contratación de esos tramos carreteros en lo que yo puedo responder, lo que hizo mi Gobierno; con relación al Gobierno anterior, entiendo que esos tramos no estaban involucrados, pero no tengo otra información.

Se habla mucho del señor Carlos Morales Landívar, quien sería el principal involucrado y por eso incluso le pusieron el mote.

Los juicios de valor sobre lo que representaría la actividad del señor Morales no me corresponden, en este caso lo que yo entiendo, lo que yo conozco, es un solo dato referido a un apellido C. Morales que aparece en el informe Castillo de Arena referido a unos pagos recibidos en el mes de agosto del año 2008; no me consta que ese C. Morales fuera el señor Carlos Morales, ese es un tema que no puedo afirmar, simplemente sé dos cosas: que quien recibió los pagos es una persona con el nombre C. Morales y que ese C. Morales sin ninguna duda es la inicial C. M por la secuencia de pagos que están referidos al inicial C.M. y al nombre C. Morales.

¿Usted se reunió en algún momento con los señores Marcos Wanderley o Jorge Barata?

Ya me hicieron esa pregunta en la comisión, que yo recuerde, tú sabes que como presidente he asistido a muchos actos de carácter importante en términos de firma de contratos o de inauguración de carreteras, el encuentro que tuvimos con los presidentes Lula y Toledo, por ejemplo, en el caso de la inauguración de un puente en Cobija, que estuvieran presentes funcionarios de empresas que estuvieran construyendo o que fueran a construir obras internacionales pudiera ser, yo no lo recuerdo.

El señor Wanderley ingresó al país en las fechas en las que se firmaron los contratos con la empresa Camargo Correa, ¿usted no se entrevistó con él?

Como dije en el interrogatorio que me hizo la presidenta de la comisión, no tengo un recuerdo específico, pudiera ser perfectamente posible que haya saludado al señor Wanderley, pudiera ser perfectamente posible que hubiera tenido alguna conversación circunstancial, no recuerdo y he revisado en mi registro personal de las reuniones que tuve en Palacio de Gobierno, no tuve ninguna con él en ese contexto, pero no podría decirte que no haya estado en algún momento conversando con él, pero no creo que sea relevante, la pregunta no tiene ningún sentido, en el contexto que tú la planteas, sobre el fondo de la cuestión, conversaciones que pudieran dar lugar a encuentros, que pudieran dar lugar a acuerdos, en ese contexto la respuesta categórica es no.

¿Sobre los viajes de los parlamentarios que los mencionan como ‘amigos’?

Eso, si ves bien el correo electrónico del señor Marcos Wanderley es un correo posterior a mi salida del Gobierno, por lo tanto, es absolutamente imposible que yo conociera la naturaleza, la existencia o los nombres de personas que eventualmente pudieran haber viajado como parlamentarios a Brasil.

Hay una reunión de Demócratas, ¿cuánto puede pesar esa fuerza en una alianza con su candidatura, tomando en cuenta que usted es el oponente más fuerte de Evo Morales?

Es una buena pregunta que ya plantea lo que parece evidente, que efectivamente soy el candidato con mayores posibilidades de enfrentar y eventualmente, ojalá que sí, así vamos a luchar para que ocurra, ganarle al presidente Morales, que es un candidato ilegítimo, este es el punto, no es que vayamos a ganarle al presidente Morales, vamos a ganar a la ilegitimidad de una candidatura ilegal, pero bien sobre el tema, es una reunión de Demócratas, ellos son los que tienen que decidir, no tengo ningún comentario que hacer sobre algo que pertenece a una organización política a la que respeto mucho como Demócratas.

¿Pero el bloque oriental puede ser el contrapeso político al MAS?

Es importante, con relación a cuán importante es la alianza, nosotros estamos trabajando no sobre un criterio vinculado exclusivamente, por supuesto que no se puede desconocer el peso específico de cada fuerza política en el país, pero esta es una idea de una conversación amplia con muchos sectores políticos (...) en realidad la construcción de una institucionalidad democrática y sobre principios fundamentales que tienen que ver con no repetir los viejos vicios del cuoteo anterior al 2006 y con los actuales vicios de la hegemonía de un partido de amigos-enemigos que lo único que quiere es el poder por el poder.

Pero los partidos políticos, como usted dice, están empeñados en cuotear los espacios, incluso se habla de franjas de seguridad de una elección que debe realizarse dentro de un año. ¿Cómo cambiar ese pensamiento?

Perdón, no sé quién está hablando de eso, yo no escuchado a nadie que me haya hablado a mí en particular de franjas de seguridad o de parlamentarios en particular, o nombres en específico ni tengo como concepto general la idea de que los partidos lo que hacen es cuotearse es una pregunta que tiene un juicio de valor involucrado y que no comparto.

¿La candidatura suya al electoralizar el país se relega al 21-F?

En ningún caso estamos en la línea de desmerecer al 21 de febrero porque es una causa nacional, es el momento estelar del voto popular que establece con claridad que no quiere la reelección indefinida y que no quede el poder por el poder como objetivo de gobierno. Por lo tanto, nosotros respaldamos sin ningún tipo de matiz todo lo que es la lucha por el 21 de febrero, y por supuesto, exigir que el Tribunal Supremo Electoral en diciembre no viabilice una candidatura ilegal y estaremos respaldando de manera muy clara y muy contundente lo que será esa acción.

¿Entonces hay un conflicto social en puertas?

La lucha por la defensa del 21-F debe ser democrática, sobre los valores de la democracia, sin la promoción de violencia gratuita, en todo caso lo que se avecina son puntos de vista, son acciones radicalmente distintas y el derecho democrático y legítimo a la protesta que tiene el ciudadano boliviano cuando se vulnera la ley.