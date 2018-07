Carlos Hugo Molina: Evo Morales "es un candidato imposible"'

El exsecretario de Participación Popular y abogado Constitucionalista Carlos Hugo Molina aseguró que el presidente Evo Morales “es un candidato imposible” porque no cumple las condiciones y previsiones formales que establece la Constitución Política del Estado (CPE).

“He usado una metáfora, la del candidato imposible: Un niño no puede ser candidato, un difunto no puede ser candidato, alguien que no cumple las condiciones constitucionales formales, tampoco”, según Erbol.

Insistió que no puede ser candidato y “no es porque sea buen o mal presidente, es porque la Constitución no se lo permite, además que está respaldado por un referendo de carácter obligatorio y vinculante en su mandato. “No hay forma”, sentenció.

Molina es actualmente consultor para el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y desde su punto de vista profesional, indicó que los bolivianos no deben perder de vista lo que significa la primacía constitucional.

Manifestó que el fallo 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales para una cuarta postulación, es un antecedente nefasto para la democracia boliviana.

Aseguró que ese fallo no tiene base de sustentación a partir del propio órgano responsable de la convención interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha señalado que no es un derecho humano la reelección indefinida de un candidato.

Consultado sobre la exigencia de los colectivos ciudadanos para que el TSE se pronuncie al respecto, indicó que el organismo no lo hace porque Evo Morales no es candidato y estima que el Tribunal asumirá una posición cuando corresponda o cuando tenga que habilitarse candidatos para las elecciones de 2019.

La presidente del Tribunal Katia Uriona dejó claramente establecido en una petición de informe oral ante el Senado, que ese Órgano se pronunciará cuando tenga competencia y eso se producirá cuando se lance la convocatoria a elecciones generales.