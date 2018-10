Cardozo dice que exjueza busca limpiar su nombre y denuncia persecución

Con un atraso de unos 35 minutos aproximadamente se instaló la tarde de este miércoles la audiencia cautelar de Rómel Cardozo, el hombre que reveló los audios que dieron un giro al caso bebé Alexander, y que es acusado de causar daños psicologicos a la exjueza Patricia Pacajes.

Antes de entrar a la audiencia, Cardozo dijo que no se arrepiente de haber revelado el audio en el que se escucha a la exjueza Pacajes, decir que el médico Jhiery Fernández (caso bebé Alexander) fue condenado siendo inocente. Asegura que su decisión fue la correcta y dijo que cumplió su deber como ciudadano a pesar de las represalias.

Cardozo está detenido desde el martes acusado de haber cometido violencia doméstica y sicológica en contra de la exjueza. Asegura ser un perseguido, aunque no es de ahora pues apenas la grabación se hizo pública, "la señora Pacajes empezó con sus acusaciones y esta le surtió", dijo.

Cardozo lamenta que la justicia considere de que la exjueza no está apta para declarar en el marco de la investigación que se le sigue por el audio filtrado, pero que si está en sus plenas condiciones para acusarlo. "(Ella) pensará que la población es estúpida que no tiene un poco de cerebro. Si realmente ella tiene la convicción de que yo le causé algún daño en alguna relación de amistad que hemos tenido, ¿porque no la denunció en su momento?, por qué denuncia ahora después de que sale el audio", indicó.

Cardozo agradeció la respuesta de una parte de la población que en las redes sociales le ha manifestado su apoyo y creen que lo ocurrido corresponde a una injusticia en su contra. "Yo solo cumplí con un deber, además que la Constitución dice claramente que aquel ciudadano que sepa de algún ilícito y no lo denuncia, pasa a ser cómplice. No entiendo que es lo que quiere la exjueza, quiere ensuciar mi nombre para ella limpiar el suyo", puntualizó.