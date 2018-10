El hombre que grabó el audio donde la exjueza Patricia Pacajes afirmó que el médico Jhiery Fernández es inocente pasó las últimas 48 horas detenido en las celdas judiciales en La Paz y frente a un juez. A pesar del mal momento que atraviesa, El DEBER confirmó que se encuentra en un buen estado de ánimo. Sus ojos irradian tranquilidad, su voz es firme y segura, al momento de dar declaraciones solo se observa que su pómulo derecho esta hinchado. Afirmó que no se callará nada y que no tiene miedo a las represalias.

¿Cómo está su estado de ánimo?

Estoy contento. Di mi granito de arena para que un inocente esté libre, todos sabían que el doctor Jhiery era inocente, al final también se va a respetar la memoria de un angelito. No me arrepiento de haber revelado el audio, lo que estoy viviendo es una represalia, no tengo temor, manifesté siempre que estoy a disposición del Ministerio Público.

En un momento usted dijo que tenía otros audios de la exjueza Pacajes, ¿cuándo los dará a conocer?

Más adelante, por ahora no revelaré nada, en su momento los haré conocer a la opinión pública.

¿Sostuvo alguna relación sentimental con la exjueza Patricia Pacajes?

Nunca. Solamente fuimos amigos de ‘chupas’. Ella dice que la cortejaba, pero eso es falso, lo único que hice fue alguna vez invitarle a tomar, como amigos, nunca salimos solos. Ahora que me acuse de violencia doméstica o trastornos sicológicos es falso. Ella tuvo que mentir para que sus declaraciones tengan más coherencia.

¿Piensa asumir algunas medidas contra ella?

Presentaré una denuncia por discriminación, porque ella sabe que soy militante del MAS y en el audio, de manera despectiva, ella dice “masistas de mierda”, demostrando una falta de sentido común y una discriminación. Además, con mis abogados veremos otras vías legales para que sea procesada por falsedad. Ella mintió al indicar que tuvimos una relación, todo eso es falso, debe ser procesada por mentirosa.

¿Considera que ella está con problemas de estado de salud?

Pacajes miente. Ella misma lo dice en el audio, es una persona capaz de engañar al sistema con tal de no entrar a la cárcel, para mí no tiene ningún problema siquiátrico, quizás su conciencia le remordió y haya sentido algo.

¿Qué les dice a los jueces que están tomando su caso?

Que hagan justicia. Espero liberen a un inocente y metan preso a los verdaderos culpables.

¿Qué opina sobre el supuesto tráfico de influencias en la Fiscalía?

Algo escuché, me dijeron que intentarán mostrar que Patricia (Pacajes) está loca, al punto que verán la manera de inhabilitar el audio y querer volver a encarcelar al doctor Jhiery. Ojalá no suceda.