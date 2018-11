Cárdenas sella acuerdos con sectores sociales

El martes 13 de noviembre es el último día para la solicitud del registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo que este fin de semana se torna decisivo.

El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que llegó ayer a la capital cruceña para firmar acuerdos con sectores sociales, señala que “hasta el domingo van las consultas, porque MDS (Movimiento Demócrata Social) tiene su reunión y estos días estamos con intensas conversaciones y ojalá podamos concretar el pedido de varias plataformas ciudadanas de hacer una oposición, ya no entre todos, porque el FRI se ha ido por su lado, pero aglutinar al resto”, dijo con lo que dejó claro que no habrá pacto con Carlos Mesa.

Cárdenas señaló que las conversaciones con UN también están en marcha, porque pretenden consolidar una “oposición real y efectiva, no una integrada por exsocios y empleados del Gobierno. También tiene que ser una oposición no solo partidaria, sino con fuerzas sociales.

El líder ucesista, Johnny Fernández, confirmó que la sigla del partido se ha puesto a disposición del exvicepresidente, pero aguardan que acepte y consoliden los pactos.

Fernández también señaló que UCS está en defensa del 21-F y que están abiertas las posibilidades de acuerdos, pero con Mesa es “casi imposible” por falta de coincidencias en principios.

De su lado, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, no descarta ser candidato. “Voy a hacer todo lo que el país necesite, ni confirmo, ni descarto, algún anuncio personal sobre esa materia voy a hacer en el momento que corresponda”, adelantó el expresidente.

También recordó un spot del TSE que ha empezado a circular en las redes, en el que explicaba que si ganaba el No en el referéndum del 21 de febrero de 2016 los mandatarios no podrían ser candidatos en las elecciones de 2019, pero ahora tiene que decidir sobre si habilita o no a los anunciados candidatos del MAS.

Erick Morón, del MNR, dijo que no se prestarán a revalidar las candidaturas de las primarias, por lo que el 70% de delegados de cuatro departamentos no asistirán a un comando nacional de ese partido.