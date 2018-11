Cárdenas se perfila para enfrentar a Mesa, que aún dialoga con Costas

El MAS tiene el panorama claro y el martes no inscribirá alianzas ante al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene asegurado que solamente presentará al binomio integrado por Evo Morales y Álvaro García Linera. En el bando opositor nada está dicho porque ingresó al ruedo el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que se perfila como otra opción presidenciable apoyada por Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, y Unidad Cívica Solidaridad, de Johnny Fernández. Mientras tanto, Demócratas es el único partido que aún tiene líneas abiertas de diálogo con Carlos Mesa y su socio, el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

En una escueta declaración telefónica, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló que está “absolutamente confirmado” que el oficialismo solamente inscribirá a un binomio: Evo-Álvaro para las primarias.

El dirigente oficialista y concejal paceño Jorge Silva, en la misma línea, manifestó que los ampliados departamentales ratifican el binomio presidencial. “Todos ellos llevarán a una proclamación nacional que la realizaremos el próximo mes en Sucre, será entre el 3 y el 5, para prepararnos rumbo a las primarias, una vez que el TSE emita el 8 de diciembre la resolución que habilita a todos los candidatos”.

Mientras tanto, en la oposición, se consolida un frente principalmente impulsado por Samuel Doria Medina, en el que emergió la figura de Víctor Hugo Cárdenas como candidato presidencial.

Este bando, que incluye a Johnny Fernández y que puede también llegar a buen puerto con el expresidente Jorge Quiroga tras las reuniones preliminares que se sostuvieron en las últimas semanas, tiene dos visiones claras, la oposición a Morales, pero también a Carlos Mesa.

“Si Dios quiere, si la voluntad de Dios se concreta, estamos en vísperas de anunciar al país una construcción de una oposición real y alternativa”, comentó por la mañana Cárdenas, pero en esa declaración incluyó a los Demócratas, de Rubén Costas.

Poco después se reunió con Doria Medina y posteriormente con el gobernador Costas.

Hasta el mediodía ningún vocero salió a la palestra. Por la tarde, el senador Oscar Ortiz, quien estuvo en el encuentro con Cárdenas, salió a desmentirlo. “Esas declaraciones no corresponden a la realidad, y con todo el respeto que le tengo a don Víctor Hugo, él no es un vocero de Demócratas y me extraña que nos haya involucrado”. Doria Medina optó por el silencio ante lo declarado.

Ortiz complementó después que los esfuerzos están puestos en hacer “todos lo posible para que se incluya a UN, Demócratas, Cárdenas, y seguimos conversando con la gente de Mesa, con ellos el canal sigue abierto”. Gustavo Pedraza, integrante del equipo político de Mesa, ratificó que “esa vía está abierta” y el expresidente le dijo a EL DEBER que son los Demócratas “los que tienen que decidir” sobre concretar o no una alianza entre ambos.