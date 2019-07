La propuesta de Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial de UCS, de revertir la nacionalización en el campo energético para atraer inversiones en la explotación, perforación y producción de gas, no cayó bien al MAS. A través del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que es “una encarnación” de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Cárdenas hizo conocer esa parte de su propuesta en el programa Usted Elige, de EL DEBER Radio, en el que cuestionó que “ya no hay reservas de gas en el país” y que es necesario captar la inversión extranjera porque, en su criterio, YPFB no puede explorar, ni perforar ni explotar el gas debido a la falta de tecnología y de capital. Considera que la nacionalización ha servido para alejar la inversión extranjera, y esto obliga a cambiar la ley en lo que refiere a los hidrocarburos.

Esta propuesta figura en el plan de Gobierno que entregó UCS al Tribunal Supremo Electoral. “Revisaremos el proceso de nacionalización de las empresas vinculadas al sector energético, bajo un criterio de utilidad y eficiencia, para constatar los contratos vigentes, promover ‘alianzas estratégicas público-privadas’ que permitan fortalecer los procesos de exploración, explotación y comercialización. Asimismo, se suscribirán nuevos contratos en el marco de nuestra reforma energética”, señala textualmente el punto 95 del documento.

Entre otros temas, también plantea la protección a la propiedad privada. “Cualquier asalto, despojo o allanamiento a la propiedad privada, lo vamos a tipificar como un delito de terrorismo”, enfatizó.

Tras conocer la propuesta, Borda rechazó esa posibilidad. “Es la encarnación de la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada, del gonismo, en su manera de pensar, en su planteamiento”, remarcó el oficialista. Dijo que tiempos atrás estas autoridades hicieron creer a los bolivianos que el país no tenía la suficiente capacidad para manejar sus empresas y administrar sus recursos naturales, y han tenido que privatizar, capitalizar nuestras empresas estratégicas y depredar nuestros recursos naturales”, insistió.

En esa misma línea, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, dijo que Cárdenas intenta volver a capitalizar las empresas. Indicó que en este momento hay inversionistas expertos en perforación y si pillan gas se procede de acuerdo a contrato, pero si no, pierden. “Revisar la nacionalización, y volver al pasado, eso no es posible, porque es volver a la capitalización que rifó nuestras empresas estatales, eso es favorecimiento a empresas extranjeras”, enfatizó.

Los políticos

El coordinador nacional de campaña de la alianza Bolivia Dice No, Vladimir Peña, señaló que también se ha identificado la falta de inversión en exploración, porque solo se ha explotado los viejos pozos. “El Gobierno de (Evo) Morales ha consumido lo que otros descubrieron”, señaló.

Peña considera que hubo una mala administración, por eso “proponemos revisar estas acciones, administrar bien los recursos de los bolivianos y hacer de YPFB una institución transparente y eficiente que esté al servicio de los bolivianos y que nunca más sea administrada como botín político”.

Para el candidato a vicepresidente por el MNR, Fernando Untoja, no existe la nacionalización. “Lo que se pone en juego es si existe más inversiones extranjeras directas, y como no hubo, por lo tanto no hay pozos perforados, no hay inversiones, no hay gas y no hay empleo”, dijo.

Untoja señala que su partido plantea revisar y ajustar los contratos y luego traer capital extranjero para la perforación, porque es lo más costoso en la industria petrolera o gasífera.

Para el exsenador, especialistas en Hidrocarburos, Fernando Rodríguez, hay una mal llamada nacionalización porque los campos más grandes actualmente están en manos de transnacionales. Dijo que las empresas extranjeras son las que siguen perforando, y lo único que cambió con la “mal llamada nacionalización, es simplemente la administración y el pago de regalías”, pero hasta eso se hizo antes, con la ley 3058, que promulgó Hormando Vaca Díez.

Hasta ahora los contratos se han modificado en la medida que los precios internacionales han cambiado, señaló.