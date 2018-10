Cárdenas anticipa lucha política, jurídica y en las calles si el TSE inscribe la dupla Evo-Álvaro

El exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, cree que lo que le espera a las plataformas ciudadanas es una ardua lucha y que los partidos políticos deben apoyarlas, esto de cara a las primarias de enero. Pero, anticipa que antes de esta fecha la arena política se caldeará más porque no se debe permitir que el Tribunal Supremo Electoral inscriba a Evo Morales y Álvaro García Linera para la contienda de octubre de 2019.

Cárdenas, en entrevista con el programa Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio, señaló que la lucha será en las calles, así como en la esfera política y jurídica, esto con el fin de "no avalar" la candidatura de los hombres que actualmente gobiernan Bolivia y que ya llevan haciéndolo desde 2006.

"Yo no estoy dispuesto a avalar la inscripción de Evo y Álvaro, seré el primero en estar en las calles al lado de las plataformas. No puede ser que el capricho de dos personas humille la voluntad del pueblo. El 8 de diciembre es estratégico, veremos ahí, si el Tribunal Electoral inscribe a Evo y Álvaro, cómo vamos a luchar para que ese capricho no se imponga al país", afirmó.

El exvicepresidente manifestó también que se encuentra en pleno proceso de conversaciones con plataformas ciudadanas y con partidos políticos (entre ellos UCS, Demócratas, UN, MNR, FRI, entre otros) en procura de conformar un solo frente opositor y que no descarta su candidatura para las primarias.

Coincide con Doria Medina

El viernes el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, también en entrevista con EL DEBER Radio, planteó la posibilidad de que todos los partidos opositores elijan en una sola primaria a un solo candidato para las elecciones de 2019. Esta sugerencia fue aplaudida por Víctor Hugo Cárdenas. Es más, el expresidente cree que aún hay tiempo para conversar hasta con Carlos Mesa.

Mira aquí la entrevista a Víctor Hugo Cárdenas: