Plataformas ciudadanas de Santa Cruz pidieron a Víctor Hugo Cárdenas, que sea el defensor y la voz del 21F y le manifestaron su apoyo en caso de que decida postular a la Presidencia para las elecciones de octubre del próximo año. El expresidente confirmó que se encuentra elaborando la propuesta para lanzar su candidatura.

Cárdenas, que transmitió la entrevista en sus redes sociales, afirmó que se encuentra conversando con distintas plataformas y organizaciones políticas afinando detalles para sustentar la base de su candidatura a la Presidencia. Agregó que no está utilizando ni sirviéndose de las agrupaciones ciudadanas, como han manifestado desde el oficialismo.

En vivo por UNITEL https://t.co/uMAEOzCv14 — Víctor Hugo Cárdenas (@vhcardenasc) 18 de octubre de 2018

"Estamos definiendo el proyecto político, luego veremos quién se presenta, estamos en víspera de ello (anunciar su candidatura), estamos preparando la propuesta y en base a ella estamos en víspera de anunciar la candidatura. Yo quiero ser candidato, no me voy a correr, no soy una personas improvisada, he sido parlamentario, vicepresidente, asesor y consultor de organismos internacionales", aseguró.

Confirmó que se entablaron negociaciones con Jhonny Fernández, líder de UCS, quien manifestó su intensión de ofrecerle su sigla política. Cárdenas afirma que se reunirá con otros actores políticos a fin de que se pueda concretar una sola candidatura con el propósito de no dispersar el voto.

"UCS formará parte de la alianza, pero estamos hablando con otras organizaciones políticas para intentar, en lo posible, ir en una sola candidatura, es decir no dispersar la votación. Lo ideal era, como meses atrás pensábamos ir en una sola candidatura, pero se lanzaron, se adelantaron, desordenaron el escenario", agregó Cárdenas.

Destacó que en la alianza que buscan concretar no ingresará ningún político que se haya peleado con el Gobierno y se haga llamar 'opositor'."Nadie que haya cogobernado con el Gobierno y que hoy venga a hacer opositor, nadie que piense en seguir pagando doble aguinaldo", concluyó.