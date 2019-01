Cárdenas: “Las elecciones son un truco para legalizar la candidatura de Evo”

Víctor Hugo Cárdenas, candidato a presidente por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) cuestiona el rol de los vocales del TSE, observa la presencia de veedores internacionales para las elecciones primarias y se niega a hablar de su propuesta electoral aduciendo de que esa es la pretensión del MAS para desvirtuar el reclamo que hace la ciudadanía para que se respete del voto del 21-F.

Las elecciones primarias ya están en marcha, ¿qué observaciones hace?

Para nosotros no son elecciones y ni son primarias, es un truco y un pretexto para legalizar la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El Tribunal Supremo Electoral ha sido obligado y presionado por el Movimiento Al Socialismo para legitimar dichas candidaturas, porque no es cierto que se busque el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos porque lo única utilidad que tendrá es que el MAS pueda exhibir la cantidad de militantes que logró presionar, pero igual no servirá porque al igual que los otros partidos tiene un solo binomio. Por eso nuestra actitud ante las primarias es que vamos a cumplir la ley y haremos una votación simbólica, habilitando una mesa en Cochabamba y otra en Sucre y en cada una de ellas depositaremos un voto, pero no será ni mi voto ni el voto del candidato a vicepresidente.

Esa misma acción seguirán los demás candidatos?

Algunos candidatos habilitarán una sola mesa, otros cuatro y otros decidieron instalar seis mesas, pero todas serán de carácter simbólico y ninguno utilizará los espacios de Bolivia TV, del periódico Cambio y de Radio Patria Nueva, excepto candidaturas oficialistas que están lanzando sus propagandas políticas por los medios estatales como la del gobernador de La Paz, Félix Patzi.

¿Pero al inscribir su candidatura no es presentarse al juego del MAS?

Es parte de la lucha. Hemos sido parte de la lucha del 21-F, hay que dar la pelea en el escenario electoral, pero no como el MAS quiere sino de una forma crítica por eso enarbolamos las banderas del 21-F y cuestionamos los procedimientos electorales. No hay una elección equilibrada democrática, sino que estamos frente a un partido-estado, a un partido de gobierno porque Evo Morales utiliza vehículos, bienes del Estado y dinero de los bolivianos frente a los demás partidos políticos. Utilizamos este proceso para denunciar estas anormalidades y en la reunión de los partidos políticos y comité políticos se ha decidido denunciar en el mundo entero la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que plantea, que cuando un árbitro bombero y parcializado como es el Tribunal Supremo Electoral, para el caso de Bolivia se active la Carta Democrática Interamericana de forma similar como se hizo para Venezuela y Nicaragua, es otra forma de enfrentar el proceso electoral.

A parte de esas denuncias, ¿qué otras acciones se asumirán para evitar que el MAS consume su propósito?

Intentaremos hacerlo retroceder, pero si no lo lográramos se diseñarán acciones pacíficas que las leyes y la Constitución nos lo permite para desarrollar dentro y fuera del país. Se ha formado una comisión de planificación para programar y ejecutar cada una de las acciones; hay una instancia en los diferentes partidos políticos que coordinarán esas acciones.

¿Hay fecha para oficializar el pedido de aplicación de la Carta Democrática Interamericana?

No, todavía porque una de las primeras acciones es el encuentro de los comités cívicos en La Paz, habrá una reunión con diversas organizaciones sociales y sectores para fortalecer el trabajo en las regiones y de manera inmediata habrá una reunión con los partidos políticos y los delegados para planificar las actividades.

¿Ya se iniciaron las acciones penales contra de los vocales del TSE tras la habilitación del binomio Evo-Álvaro?

Algunas están en marcha porque los partidos políticos adelantaron dichos trámites, pero en la próxima reunión se determinará acciones específicas en ese sentido.

¿Al esperar esa reunión no se están dejando pisar con el tiempo mientras el MAS avanza en su propósito?

No, no porque ya hay acciones concretas como la planteada suspensión e inhabilitación del MAS y otros trámites que están en marcha fuera del país.

¿Cómo ve la participación de veedores internacionales en las elecciones primarias?

No lo entendemos porque van a venir a observar elecciones, pero técnicamente no habrá elecciones, no entendemos el significado de dicha presencia.

¿Por qué la negativa de dar los lineamientos de su propuesta electoral, no se está desaprovechando la oportunidad de dar a conocer su plan?

Porque el Gobierno está convocando a que parte de las actividades de las elecciones primarias sea el debate político y difusión de las propuestas, pero nosotros no queremos entrar en ese juego y esa es la principal razón para no hablar de la propuesta electoral. ya habrá el tiempo suficiente para explicar nuestra propuesta al país.