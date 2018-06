Cardenal se desentiende del 21F y apoya amnistía para los 'perseguidos'

Es amigo de Evo Morales y no lo esconde. Pero, pese a la amistad y a considerarse igual que el presidente, un campesino de origen humilde, tiene posiciones que no coinciden necesariamente con las del Gobierno. Así se puede describir a Toribio Ticona, el nuevo cardenal que eligió el papa Francisco para Bolivia y que viajará junto a Morales al Vaticano el 29 de junio para consagrarse como tal.

En una entrevista con EL DEBER ayer Ticona rayó la cancha. “Claro, son nuestros hermanos bolivianos, el tiempo pasa, debe venir la amnistía (para perseguidos políticos) y que vuelvan”, dijo la máxima autoridad de la Iglesia católica en Bolivia, tras ser consultado respecto a si él abogaría para que retornen al país quienes se han declarado “perseguidos políticos”.

Su apoyo a la iniciativa del perdón presidencial no es incondicional. “Pero que, por supuesto, cambien, se conviertan, pues, y que no vengan a hacer lo mismo, tomar venganza, eso no estoy de acuerdo”, dice sobre aquellos que buscan amnistía. Igual pidió al presidente sentarse con la UPEA.

Y así como es capaz de remarcar posiciones que pueden diferir con las del Gobierno, en otros casos evita hacerlo. Por ejemplo, cuando se le pregunta por su visión sobre el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F), donde la mayoría del electorado le dijo No a la reforma que buscaba el MAS para habilitar al presidente para una cuarta reelección continua. “Difícilmente te puedo decir porque no lo he seguido a fondo, no estoy tan convencido, no quisiera meter la pata diciendo que así debe ser, dejo eso a los hombres en la vida”, dice primero, para luego indicar que se reserva su opinión sobre si Morales debe dar un paso al costado porque es su amigo. Esto a pesar de que la Conferencia Episcopal criticó la postura del MAS.

Las reacciones que causó

En el Gobierno, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, con cierta cordialidad, anoche respondió aclarando que no conocía las expresiones del cardenal Ticona publicadas en la tarde en la edición digital de EL DEBER. Sin embargo, precisó que la amnistía solo aplica para los casos en los que los acusados ya recibieron una sentencia ejecutoriada de la justicia boliviana y que, en todo caso, la situación de quienes se denominan “perseguidos políticos” se ventila en el ámbito de la justicia y no en manos del Gobierno, así que mal podría Morales intervenir.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, quien se encontraba de regreso al país desde EEUU, prefirió guardar silencio hasta conocer los detalles de las declaraciones de Ticona.



En contrapartida, Guido Áñez, exministro de Asuntos Campesinos de Sánchez de Lozada y refugiado político en EEUU, dijo que “el cardenal Ticona está en línea” con la postura que ya había expresado la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en 2013 de pedir amnistía y reconciliación para los perseguidos, del mismo modo que lo hizo antes la Iglesia en tiempos de las dictaduras militares en las décadas de los 60, 70 y 80.



Para el abogado Gary Prado, patrocinante de acusados del caso terrorismo, “causa alegría saber que el cardenal Ticona tenga estos sentimientos nobles como apoyar a que se dicte una amnistía”.

Por otro lado, el ministro Zavaleta resaltaron que Ticona no hubiese asumido la posición política de la oposición respecto al 21-F.

Caso terrorismo

“Sembrar conciencia”

Para el abogado Gary Prado, la utilidad de las palabras del cardenal Ticona reside en que siembran conciencia en la población, ahora, cuando falta poco más de un año para las elecciones.