Cardenal cree que el nuevo Palacio no fue idea de Evo

El cardenal Toribio Ticona cree que la idea de la construcción de la Casa Grande del Pueblo, nuevo Palacio de Gobierno, no fue del presidente Evo Morales sino de sus colaboradores o de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ratifica sus críticas a la monumental edificación que será entregada el próximo jueves en La Paz.

"Claro que sí (hay personas que no están asesorando bien), siempre vivimos de que nos ayuden, pero a veces nos hacen meter la pata. Sus colaboradores, alguien ha tenido la idea de hacer ese edificio", dijo en entrevista con EL DEBER.

El prelado, que ya se encuentra en el departamento de Potosí, su región natal, oficiará el 'tedeum' por el aniversario patrio, al que asistirá el primer mandatario, enfatizó que son necesarios hospitales antes que edificios para instituciones públicas.

"No estoy de acuerdo porque faltan hospitales, faltan muchas cosas, pero yo no creo que sea idea del presidente sino al contrario, deben ser sus colaboradores o el partido, pues, pero no todos los partidos vamos a vivir toda la vida, va haber siempre transición, llegarán otros a ese edificio, agregó.

El miércoles el jefe de Estado y sus ministros se despidieron del Palacio Quemando con la última reunión de Gabinete y una selfie. Ese espacio quedará como museo y para el funcionamiento de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar).

Ticona dijo finalmente que se espera que el Gobierno defina el delegado que coordinará labores con la Iglesia Católica. Considero imperante trabajar en educación, ayuda social y atención a los migrantes.

