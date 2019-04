Cardenal Ticona llama a apoyar a Evo y desata críticas de la oposición

En un acto de masas de la federación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, en la población de Tiraque, Cochabamba, el Cardenal Toribio Ticona, lanzó un breve discurso pidiendo el apoyo para el presidente Evo Morales, palabras que fueron tomadas con cautela por la Iglesia y sorpresa por los actores políticos.

“Bartolinas con ustedes estoy, con ustedes me alegro, donde sea tenemos que ir junto al presidente Evo Morales, no hay que hablar nomas, más bien hay que trabajar todos, ya están llegando las elecciones, ahí tenemos que seguir juntos. Por eso a partir de hoy día tenemos que trabajar todos, hay que ir a todos lados, hay que enseñar a los pobladores para trabajar como uno solo, no como pongos ni mitayos, sino como hijos de Dios alegres para trabajar, en buena hora que sea, Dios esté con ustedes” dijo en idioma quechua ante las mujeres campesinas y que ocasionaron una cerrada ovación.

La Iglesia pidió paciencia para emitir una posición respecto de las palabras de Cardenal y Monseñor Aurelio Pesoa dijo que hasta el jueves se realizará una Asamblea de Obispos y que en esa instancia se analizará esa declaración.

La máxima autoridad eclesial del país saludó a las asistentes a este evento electoral, “siempre he escuchado de las bartolinas, ahora que les veo muchas me dicen: ‘te conocemos por televisión Cardenal’, ahora ya me conocen soy como ustedes, de vuestra raza, de vuestra sangre y soy también campesino”, dijo el prelado.

Los políticos también se refirieron a estas palabras del Cardenal y, como era previsible, los opositores censuraron las palabras y los oficialistas justificaron las mismas. El diputado Amilcar Barral calificó como “fuera de lugar” la actitud del primer representante de la Iglesia en Bolivia, de brindar su apoyo a Morales.

Pero el diputado Édgar Barrientos (MAS) dijo que el Cardenal, al ser de origen humilde, reconoce a su propia clase y por eso les habló incluso en su idioma. Negó que censuren a los prelados que hablan de política y critican al Gobierno. “En Santa Cruz, muchos vicarios critican al Gobierno y nunca dijimos nada porque respetamos a la Iglesia, en este caso el Cardenal expresó un sentimiento personal y saludamos eso”, agregó.