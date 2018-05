Recuerda que conoció humilde al presidente Evo Morales y lo ayudó en sus marchas. El nuevo cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, calificó de demasiado "lujo" y "ostentación" la construcción de la Casa Grande del Pueblo, enorme edificación que reemplazará al actual Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz.

"Me parece que es demasiado lujo porque en nuestra patria faltan hospitales, educación y hay tantas necesidades. Hacer ese edificio solo para ostentación, no me parece bien", sostuvo el nuevo representante, que fue presentado hoy por la Conferencia Episcopal Boliviana.

Explicó que como representante del papa Francisco buscará un acercamiento y un diálogo sincero con las autoridades nacionales, instando a que ambas partes no sigan peleadas. "La Iglesia y el Estado no tenemos que estar tan enojados, pero hay que arreglar algunos puntos que son fundamentales para la buena marcha del Estado como la Iglesia", sostuvo.

"El presidente actual es un amigo al que le he ayudado para la democracia, en sus marchas en Patacamaya, donde lo he alojado, he estado con él, y él creo que también me estima, por lo tanto, creo que las relaciones serán más amigables", recordó sobre el presidente Evo Morales.

Ratificó que su nombramiento lo toma por sorpresa y recordó que conoció al sumo pontífice hace muchos años, durante un viaje que realizó a Buenos Aires (Argentina), para ver las necesidades de los migrantes nacionales.

"Dios tiene sus razones, ser que la mente ignora", aseveró el humilde párroco, que según comenta, casi no pudo dormir por las reuniones y llamadas de felicitación que recibió. Detalló que aún no conoce plenamente las responsabilidades que tendrá que asumir..

El Cardenal mandó saludos para los creyentes cruceños:

"A mis hermanos mineros, a mis hermanos campesinos, decirles que yo de joven, de adulto y de religioso, he sabido que es el hambre, el frío, el sufrimiento, por eso quiero que el Estado o cualquier presidente debe velar por el hombre porque es imagen y semejanza de Dios", recomendó el prelado.